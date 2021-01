El diagnóstico de Katsikaris: "El equipo es inteligente y tiene muchísimo talento, pero le falta físico"

Fotis Katsikaris conoce bien el coche al que se ha puesto al volante. El griego siguió desde la distancia al Unicaja en los últimos meses y analizó al detalle las razones para esta crisis deportiva preocupante que produjo el cambio en el banquillo. Sobre los problemas que tiene el conjunto cajista hablaba abiertamente el entrenador en su presentación. "La defensa es una cosa que tenemos que tocar, aunque en este momento prácticamente poco podemos tocar. Este equipo tiene los principios, pero la energía es imprescindible. En ataque últimamente aunque el equipo tiene muchísimo talento, había unos momentos en los últimos partidos que se pueden gestionar mejor, nuestro objetivo es que funcionen mejor. El ataque y la defensa están muy conectados en el baloncesto. Este equipo no pierde balones y eso tenemos que cuidarlo mucho. Cuando tienes una ventaja y remonta tu rival cómo gestionas eso es clave", explicaba el heleno.

"Yo vivo el día a día, todos los entrenadores sabemos perfectamente que tenemos que vivir día a día con el equipo y los resultados. Empezar a enfocarnos sólo en el próximo partido e intentar tapar las debilidades y cómo podemos mejorar", ahondaba Katsikaris, que daba su primer diagnóstico sobre qué le ocurre al Unicaja: "Le falta un físico en un baloncesto moderno donde es muy importante, pero es muy inteligente. Hay tres cosas fundamentales para mí: talento, físico y mentalidad o carácter. Las tres cosas para un equipo de alto nivel. Con sólo físico no sé donde se puede llegar. Con talento luego puedes exigir, tenemos mucha fuerza los seres humanos y vamos a trabajar tácticamente para trabajar la carencia que tenemos con el físico por ejemplo".

El técnico, con amplia experiencia en estos menesteres, mandaba el mensaje que se esperaba al otro lado. "Soy muy optimista, es un equipo que puede competir porque tiene talento y eso tenemos que trabajar día a día y enfocar los partidos para ganar los próximos posibles hasta final de temporada. Hay que cambiar el chip, creer en nosotros y estar juntos para empezar a competir y ganar", aseguraba el griego, que incidía en los déficits de la plantilla: "He tenido equipos sin físico y siempre hay maneras de encontrar soluciones, de encontrar el esquema y lo que necesita. Por ejemplo si no tienes velocidad en los pies para el movimiento lateral, tienes las manos. Es un tema colectivo. Donde nuestro rival nos puede atacar o buscar alguna posición ahí como colectivo le tenemos que superar. Lo mismo con el rebote, que es querer. Es un egoísmo de 'me metes una vez y no me vas a meter otra'. Hay muchos aspectos para mejor en la defensa o en el físico, tienes siempre que trabajar bien y duro. Empezando a trabajar con el equipo vamos a encontrar una estabilidad y vamos a marcar una identidad. Individualmente tenemos que ser más responsables. Vamos a estar bien".

Tiene tablas Katsikaris, casi 20 años ya de un país para otro entrenando, y pasó de puntillas cuando se le cuestionó sobre si era partidario de reforzar la plantilla. No obstante, es un tema que ya se ha tratado de manera interna. La intención es salir al mercado y buscar un pívot físico e intimidador que palie en parte esas carencias de las que hablaba el técnico heleno. Aunque hay una plaza de extracomunitario libre, a estas alturas no es sencillo encontrar una buena oportunidad. Han llegado muchos ofrecimientos a Los Guindos y aún se estudia qué paso dar. En ese sentido sí se le ha comunicado al agente de Volodymyr Gerun que le busque una salida, por lo que sería el damnificado en caso de llegar un nuevo hombre.