El Unicaja le comunica a Volodymyr Gerun que no cuenta con él

La llegada de Fotis Katsikaris no es el único movimiento que el Unicaja quiere hacer para reconducir la preocupante dinámica que atraviesa desde hace mes y medio. Se planean llevar a cabo también cambios en la plantilla y ello se trató en la reunión de este miércoles de Consejo de administración. En ese sentido, el equipo malagueño ya le ha comunicado a Volodymyr Gerun, por medio de su agente, que no cuenta con él. Es decir, que busque un nuevo destino para continuar con su carrera. Al ucraniano le queda esta temporada de contrato y otra opcional, por lo que hay dos posibilidades. Una es la cesión a otro club y la segunda es la rescisión del vínculo y que el jugador sea libre de elegir su destino.

Hay un aspecto importante y es que hasta el 28 de febrero puede firmar por otro conjunto de la ACB, donde no tiene mal mercado. Ya hubo interés desde el Urbas Fuenlabrada y el Bilbao Básket en su contratación en este curso, pero desde Málaga se decidió apostar por su continuidad. Incluso algún club extranjero preguntó por su situación. En la Liga Endesa muchos equipos se movieron desde el inicio de campaña, lo cual es positivo en este escenario. El fichaje del entrenador heleno traía aparejado la llegada de refuerzos y Gerun es el damnificado, como informó en primera instancia el periodista Chema de Lucas y confirmó este periódico.

El cinco está rindiendo por debajo del listón. Tuvo algún tramo con un rendimiento bueno, siendo útil en la pista, pero la nota es suspenso si se pone sobre la mesa la temporada y media que lleva en el Unicaja. Bien es cierto que asumió el rol de pívot titular en muchas ocasiones, bien por la lesión y posterior ostracismo de Elegar el año anterior o por la imposibilidad de que Thompson juegue como center en este. Pero no estuvo a la altura, no ofreció esa dureza y ese rebote debajo de los aros que se le demandaba. Le faltó físico en muchas ocasiones y él mismo fue perdiendo confianza por las críticas. Casimiro y la zona noble de Los Guindos siempre le respaldó y creyó en su progresión. "Si Gerun estuviera en el mercado estaría rifado en Europa y en equipos de la tabla alta de la clasificación. Hay que tener paciencia", llegó a decir Eduardo García. Sus números este curso son pobres: 4 puntos, 3.1 rebotes y 5.3 de valoración en 13 minutos. En una evaluación de la situación, obviamente no es el único culpable, pero el contrato de Thompson es alto para rescindirlo y Rubén Guerrero es una apuesta del club.

El Unicaja busca en el mercado justo el perfil contrario a lo que es el ucraniano. Un pívot físico e intimidador para cerrar la canasta propia, uno de los defectos crónicos del equipo malagueño desde el inicio de campaña. Manolo Rubia cuenta con la posibilidad de incorporar a un jugador extracomunitario, lo que abre mucho el abanico de posibilidades. El equipo malagueño es un buen escaparate y hay muchos ofrecimientos sobre la mesa en un mercado que tiene algunos jugadores interesantes. La opinión de Katsikaris será clave y también el montante que se quiera emplear en este retoque. Salieron varios nombres a la palestra, pero de momento no son opciones certeras.

Se habló de la posibilidad de Colton Iverson, un cinco con mucha experiencia en la ACB e incluso en la Euroliga. Tras salir del Zenit junto a Abromaitis recaló en los New Zealand Breakers de Australia, con un contrato donde no hay cláusula de salida. Habría que pagar para que la operación pudiera hacerse. Comparte agente con Katsikaris, aunque de momento el interés desde el equipo malagueño aún no hay sido fuerte. Devin Williams, uno de los mejores postes de la Eurocup el curso pasado, fue ofrecido semanas atrás, pero se desestimó la posibilidad en Los Guindos. El estadounidense firmó en Korea. Emanuel Terry fue cortado en el Estrella Roja, pero ha desechado ofertas de Euroliga y Eurocup porque quiere está en G-League, que se disputará en formato burbuja en Florida desde febrero.