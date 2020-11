En directo, Unicaja-Monbus Obradoiro

03:05 Contraataque lanzado por Díaz y culminado por Alonso (57-54).

04:03 Canasta de Bouteille para poner por delante el Unicaja por primera vez desde los compases iniciales (55-53).

05:33 Dos más uno de Francis Alonso (51-53).

06:53 Tardó tres minutos en anotar el Unicaja. Triple de Francis Alons, repelido por Czerapowicz (45-51).

07:55 Salió mejor el Obradoiro del vestuario y vuelve a pilotar el partido (42-48).

Tercer cuarto

00:00 Mejores minutos finales defensivo, con Carlos Suárez en pista. Triple de Francis Alonso (42-43) para acabar el segundo cuarto.

02:49 A merced del Obradoiro el Unicaja, que no logra detener la sangría defensiva. Muchas canastas fáciles gallegas (34-41)

04:05 Otros dos puntos de Birutis, respondido por dos tiros libres de Abromaitis (32-36).

06:05 Asistencia de Darío Brizuela a Jaime Fernández (30-31). Pero Birutis hace mucho daño. Lleva ya 16 puntos (30-34).

07:18 Triple de Brizuela tras pase de Gerun (27-29).

09:01 Otras dos asistencias de Jaime Fernández, esta vez para un triple de Brizuela y para otra canasta del vasco (22-25).

Segundo cuarto

00:00 Mate de Gerun a pase de Jaime Fernández, que vuelve a jugar en el Carpena. Acaba el primer cuarto (17-25).

01:01 Canasta de Robertson sobre el final de la posesión y máxima renta (15-25) visitante. Tiempo muerto de Casimiro.

02:52 Canasta de Alberto Díaz para recortar distancias. 21 puntos recibidos en 7 minutos para el Unicaja. Tiempo muerto.

05:10 Atasco ofensivo del Unicaja y el Obradoiro pega duro con un parcial de 0-9 (8-16).

06:47 Dos más uno de Birutis (8-10)

08:15 Intercambio de canastas en los dos equipos (6-5).

10:00 Quintetos iniciales: Díaz-Alonso-Bouteille-Thompson-Guerrero y Pozas-Robertson-Czerapowicz-Cohen-Birutis.

Primer cuarto

12:10 Todo listo para que comience el Unicaja-Obradoiro en 20 minutos. Vuelven a vestirse 12 jugadores en el Unicaja sin Gal Mekel, que aún tiene molestias en el adductor que le tienen parado desde Valencia.

🏀 En 40 minutos comienza el @unicajaCB-@OBRADOIROCAB en el Carpena. Se queda fuera Mekel, siguen los mismos 12 de Zaragoza pic.twitter.com/1ZbCAqMBxl — malagahoydxt (@malagahoydxt) November 1, 2020

Por aquí, cómo ver el partido

La previa

Se está a medio camino del principio y del fin de esta centrifugadora que tenía el Unicaja en menos de una semana. En el resultadismo más puro, se está pasando con nota. Dos partidos, dos victorias. En el camino hacia ello, hay matices. Al triunfo se llegó por dos vías diferentes en Alemania y en Zaragoza. Del Príncipe Felipe maño se salió con una sonrisa de oreja a oreja. Uno de los días más redondos de la temporada. Este domingo toca el tercer duelo en cinco días. El tercer puerto de montaña.

Casimiro tiene las mismas armas en la baraja, pero algunas incrementaron su nivel. Waczynski y Gerun se subieron al barco y fueron importantes en diferentes tramos frente al Casademont para recordar que están ahí. No les perdió la fe el entrenador y esa victoria parcial también es suya. Pero no debe quedarse ahí ese paso adelante. También está ya Jaime Fernández, la gran noticia de estos días. Hay que tener paciencia con el genio madrileño, aún lejos de su pico de forma, pero ilusiona verlo competir. Y más cuando no se cohíbe a la hora de hacer diabluras. Queda por ver qué sucede con Carlos Suárez, ahora el último de la fila. Cuesta verle ahí, sobre todo por lo inusual del panorama, pero la vuelta de Mekel (sigue fuera y van más ausencias de las esperadas en un primer diagnóstico) dará más luz. Lo fácil será sacar del roster a Nzosa, pero...

Una mañana de domingo donde aparece por el Carpena el Obradoiro. No deja de crecer el conjunto gallego, ya instaurado en la ACB. Aunque con un calendario más o menos asequible, ahora le vienen unas semanas temibles, ha comenzado de manera excepcional. Los de Moncho Fernández llevan un balance de 5-3 que les tiene quintos. Ya hicieron sufrir al Real Madrid y al Valencia Básket. Tienen mucho más baloncesto que nombre, conviene no olvidarlo.

En el volante está Pepe Pozas, ese paleño que cumple su séptima campaña en el Fontes do Sar. Es difícil, pero sigue esa línea al alza. A finales de noviembre hay una ventana FIBA y su nombre resuena para una llamada de Scariolo. La competencia es alta, pero a pocos le extrañaría una llamada del bresciano. Pero su hombre más destacado a Laurynas Birutis. Un gigante lituano de 2.13 metros que promedia 15.6 puntos (67.6% en tiros de dos), 6.5 rebotes y 1.5 tapones para 21.5 de valoración. Una de las gratas sorpresas y un nuevo descubrimiento de José Luis Mateo. Antes fueron Muscala, Kleber, Pustovyi... Beliauskas, Enoch, Robertson, Cohen o Czerapowicz dan mucha profundidad de plantilla. Un grupo donde también está Albert Oliver, que sigue en la élite con 42 años.

El Unicaja busca la primera victoria de la temporada en la ACB. Por Málaga pasaron el Barcelona, el Baxi Manresa y el Iberostar Tenerife y todos se llevaron premio. Hay que remontarse a los 90 para encontrarse con un dato tan pírrico. Ganar al Obradoiro también supone alcanzar a los gallegos y rebasarles en la pelea por la Copa del Rey (para la que quedan un par de cartuchos por gastar) en caso de igualdad al final de la primera vuelta. Quién sabe. Quedarse a dos triunfos y el average parece demasiado. Y también para continuar con esa línea de crecimiento que aparta dudas. Una que vale por tres.