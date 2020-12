Djordjevic seguirá en la Virtus Bolonia y Nedovic sale en defensa del multado Markovic

Terremoto en la Virtus Bolonia, gran favorito de la Eurocup. Sasha Djordjevic fue ratificado como entrenador ni 24 horas después de ser destituido, en un movimiento con poco paragón en el mundo del deporte. Aunque bien es cierto que el mítico club italiano ya lo hiciera con anterioridad con Ettore Messina. Después de este seísmo interno, el conjunto transalpino seguirá con el entrenador serbio al mando de la nave. Se sucedieron rumores de ofertas a Obradovic y Sergio Scariolo. "Hubo un encuentro entre Djordjevic, Ronci y yo. Enfrentamiento abierto, y al final decidimos hace una hora seguir juntos. Pronto dirigirá los entrenamientos y estará en Mónaco con el equipo", comentó el CEO Luca Baraldi. Entre todo, esto la Virtus juega este miércoles en el torneo continental en Francia, aunque ya tiene el pase al Top 16 en la mano con un imponente 7-0.

También seguirá en Italia Stefan Markovic, otro de los protagonistas en las últimas horas. El ex jugador del Unicaja, fichado por Djordjevic en el verano de 2019, criticó duramente a la directiva de la Virtus en Instagram tras conocer la entonces destitución de su compatriota. "Cuando la gente que no sabe de baloncesto toma las decisiones…", escribió el base. Los medios italianos han venido publicando que no tenía buen feeling con el vestuario, donde por cierto está Josh Adams, y que tenía medio pie fuera. Finalmente se quedará junto al técnico, para el que es una pieza esencial en la pista y fuera de ella, aunque será multado por sus palabras. "Stefan Markovic no será excluido de las actividades del equipo y no será multado. Será multado pero se quedará con nosotros", dijo Baraldi.

En defensa de Markovic salió Nemanja Nedovic. Ambos compartieron vestuario en Málaga y en la selección y están unidos por una estrecha amistad. "No hay equipo en el que Pefi no haya sido el compañero favorito de todos. Muchos pueden confirmar esto", escribía el jugador del Panathinaikos para sacar la cara por su amigo ante las insinuaciones de que no era bien recibido en el vestuario de la Virtus Bolonia. Un conjunto italiano de tremendo potencial, más tras la bomba de Marco Belinelli (que seguirá sin debutar por lesión), que ha vivido una horas de máxima tensión. Sea como fuere, Djordjevic sigue al mando de la nave.