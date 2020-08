La doble alegría de Brizuela

Darío Brizuela es uno de los fichajes invisibles del Unicaja. En el club se valora como si lo fuera, por la inversión que se realizó en diciembre pasado, cuando se acometió su llegada desde el Estudiantes, y por la perspectiva de que pueda rendir aún mejor conociendo ya el entorno donde está, a entrenador y compañeros.

El jugador vasco ha estado recuperando este verano de un final de temporada en el que no rindió a su mejor nivel. Se produjo un fuerte esguince de tobillo que no se comunicó, pero que le mermó en su rendimiento. Viene una temporada en la que tendrá responsabilidad, además en un inicio, si todo puede ponerse en funcionamiento, en el que no estarán Jaime Fernández y Milosavljevic.

Antes de regresar a Málaga para arrancar la semana que viene los entrenamientos, Brizuela tenía una doble alegría. A través de las redes comunicaba su compromiso de boda con su pareja y su Arsenal ganaba la FA Cup en Inglaterra.

Y es que Brizuela es un hincha empedernido del equipo inglés de fútbol, que este sábado conquistaba el título en un Wembley desierto con un triunfo ante el Chelsea (2-1). Compartía su alegría por las redes con el clásico "Come on you gunners" y celebraba el triunfo de un equipo que, curiosamente, ahora dirige desde el banquillo Mikel Arteta, donostiarra como Brizuela.

Recientemente, el exterior cajista explicaba de dónde le venía esa afición por el histórico club londinense. "Yo siempre desde pequeño no me gustaba ser del Barça, el Real Madrid o la Real Sociedad, todos en el colegio eran de esos. Mi tío Juanjo me regaló una camiseta del Arsenal en el 2003 y me gustaba Henry. Y dije, soy del Arsenal", contaba el vasco, que hablaba de su particular museo de camisetas gunners: "Eso ha evolucionado a lo que es ahora, tengo unas 20 camisetas. La más antigua que tengo es la de 95/96".