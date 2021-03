Doble premio para Jaime Fernández: MVP y récord

Jaime Fernández fue el mejor jugador de la jornada 5 del Top 16 de la Eurocup. El madrileño tuvo una actuación sobresaliente en Badalona y fue una de las llaves para el triunfo del Unicaja. MVP semanal para el cajista, un logro hasta ahora inalcanzable en su carrera. Se fue hasta los 22 puntos (5/8 en tiros de dos, 1/3 en triples y 9/10 en tiros libres), seis rebotes y 10 asistencias, rozando el triple doble. Fue su sexto doble doble en Málaga. Igualó sus topes de capturas y de pases de canasta en un partido donde le hicieron nueve faltas. Unos números grandilocuentes para 33 de valoración, que es su tope en el torneo continental. Cerca estuvieron de arrebatarle el galardón Will Cummings (32) del Lokomotiv Kuban o Zachary Peacock (31).

"Es un reconocimiento que hace ilusión, pero más ilusión hace ganar el partido. Me salió un buen partido, ayudé al equipo y conseguimos la victoria, que es lo que importa", afirmaba el base, consciente de que no es sencillo repetirlo: "Va a ser complicado, pero espero que ganemos muchos partidos. He jugado partidos mejores, pero tuve eficacia en los tiros, di muchas asistencias y me salió un buen partido. Ojalá lo pueda repetir". En el Olímpic se fue hasta 32 minutos, dadas las bajas de Alberto Díaz, Mekel y Brizuela. "Fue un gran partido de Jaime que ha jugado una minutada porque no teníamos más, pero ha leído bien, lo ha hecho muy bien, leyendo perfectamente las situaciones y ha encontrado a compañeros en situaciones distintas", reconocía Katsikaris tras el encuentro.

Seguramente fue el mejor día de Jaime Fernández esta temporada. Tuvo uno tremendo ante el Betis, pero ante el Joventut pudo poner la guinda. Sí que es la mejor actuación de un jugador del Unicaja en este curso. 33 de valoración es el tope de la plantilla cajista. Anteriormente estaba en 32, los conseguidos por Tim Abromaitis frente al Nanterre hace unas semanas en el Carpena. Las dos únicas exhibiciones por encima de 30 créditos. Más allá de los números, el madrileño dominó el tempo del duelo y se sintió cómodo en la pista. Ya quedan pocos restos de las molestias en los talones, por las que tuvo que pasar por quirófano, y se acerca a su versión diferencial. Cuando el base está cerca, la consecuencia en el equipo malagueño es directa.