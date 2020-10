Domas Sabonis, citado por Lituania para la ventana de noviembre

Domas Sabonis está en la lista preliminar de 25 jugadores que publicó Lituania para sus partidos de la ventana de noviembre clasificatoria para el Eurobásket de 2022. La selección báltica sí incluyó a sus NBA, la nueva temporada regular no empezará hasta diciembre o enero del año que viene, en una nómina donde también está Jonas Valanciunas. No hizo lo mismo Francia, que ya citó al cajista Bouteille. Tienen esperanza los lituanos, que aún deben recibir la aprobación de los Indiana Pacers para poder contar con el canterano del Unicaja. Una citación donde también está Mindaugas Kuzminskas o la revelación ACB Laurynas Birutis.

De lo que digan desde Indiana está pendiente el pequeño de los Sabonis, que quiere aprovechar la coyuntura para jugar para su país. Hay que recordar que Arvydas es el presidente de la Federación. Sucede que el All Star no pudo terminar la temporada en Orlando por una fascitis plantar que no le permitió competir en el play off con los Pacers. Se marchó a Lituania Domas, junto a su prometida a la que pidió matrimonio hace unas semanas, donde prosiguió con su recuperación. Habrá que esperar lo que dicen desde la franquicia estadounidense, donde el excajista tiene nuevo entrenador, Nate Bjorkgren.

"Estoy emocionado de que tanto Domantas Sabonis como Jonas Valanciunas hayan expresado su interés en unirse a la selección nacional", dijo el entrenador de Lituania, Darius Maskoliunas. "Todo está ahora en manos de los oficiales de la Federación, que están formalizando las cosas con los Indiana Pacers y los Memphis Grizzlies, respectivamente. Espero que puedan ayudar a nuestro equipo nuevamente". "Ahora mismo es la lista que disponemos. Pero entendemos que podría haber cambios dada la situación actual. Es difícil planificarse, pero le ocurre lo mismo al resto de selecciones. Si es necesario tenemos el tiempo suficiente para hacer correcciones y agregar nombres nuevos", añadió. Lituania, con balance 1-1 tras la primera ventana, se mide ahora a Dinamarca y Bélgica en una burbuja en Vilna en noviembre.