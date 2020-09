Boda para Domas Sabonis

Marchan bien las vacaciones para Domas Sabonis, que pasa unos días en Lituania. El hijo menor de Arvydas comunicó en redes sociales que se casará después de que pidiera matrimonio a su pareja Shashana. La futura mujer del canterano cajista dijo que sí y la unión se oficializará en un futuro. Así cierra el lituano de Torremolinos un año que está siendo de sobresaliente en lo profesional y en lo personal. Pese a que no pudo terminar la temporada en la pista por una fascitis, la realidad es que en febrero fue All Star por primera vez y ya está entre la élite de la NBA. Es capital en los Pacers, su ausencia se notó sobremanera en el play off, y su impacto durante el curso fue alto. Terminó promediando un doble doble, que da muestra de esta importancia.

Ahora se viene una campaña donde la exigencia sigue subiendo, será su quinta en la liga y cuarta en Indiana. Será el primer año del gran contrato que firmó el pasado verano, de cuatro por casi 80 millones de euros. Llegó como parte del traspaso de Paul George, curiosamente junto a Victor Oladipo, y es uno de los pilares sobre los que se asienta la franquicia. Habrá que ver si su estatus se mantiene con el nuevo entrenador, Nate McMillan salió después de la derrota contundente frente a Miami Heat, pese a su buen hacer en los últimos tiempos. También si hay movimientos en una plantilla que demostró potencial para estar en la segunda línea de parrilla del Este.