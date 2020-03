La Euroliga tiene claro su camino

La Eurocup no volverá, al menos, hasta el 11 de abril. Es un escenario muy optimista ante la alerta sanitaria por el coronavirus, que sigue en plena expansión en algunos países como Italia o España. La convicción de la Euroliga es terminar la temporada, pero no hay certezas sobre cuando podrá volver el baloncesto. Una situación que habrá que ir evaluando casi semana a semana y que ya ha trastocado el calendario. La final del segundo torneo, en el que participa el Unicaja, debería jugarse 10 días después de ese 11 de abril, lo que evidencia el retraso que van a sufrir los dos torneos.

Aunque la pandemia ha trastocado mucho los planes, no sólo a nivel deportivo, el camino de la organización que preside Jordi Bertomeu es claro. "Dentro de las competiciones de la Euroliga, creo que tuvimos la suerte de que los clubes que operan a este nivel en Europa, operan con base en un nivel de profesionalismo y en un nivel de estándares. Entonces, si su mentalidad fuera cancelar una temporada y minimizar los gastos adicionales, entonces no estarían interesados en el primer lugar para participar en la Euroliga o la Eurocup. Entonces esa es una filosofía diferente o una mentalidad diferente a la de los clubes que tenemos", decía de manera tajante Edward Scott, jefe de competición de la Euroliga en una entrevista con Eurohoops.

"Es cierto que los negocios y la economía y la realidad a escala de mercado de los clubes Euroliga son ligeramente diferentes de los de la Eurocup. Entonces, por la misma razón, nuestra planificación de contingencia en la Euroliga y el nivel de Eurocup también es probablemente un poco diferente porque se han ajustado a las diferentes realidades en cada competencia. Pero si tuviéramos clubes que preferirían cancelar una temporada y minimizar los gastos, entonces, sinceramente, ese tipo de mentalidades no se alinean con la filosofía y la visión de la Euroliga durante las últimas veinte temporadas, sino también para el futuro", ahondaba el ejecutivo, que hablaba de las consecuencias financieras: "Los clubes ya están sufriendo mucho por el impacto económico de suspender toda su actividad en marzo, en una situación muy sin precedentes. Y lo positivo es que todas las partes interesadas relevantes entienden los desafíos que enfrentan los clubes en este momento".

Hay runrún con qué pasará con los salarios de los jugadores. Ya hubo algún agente como Quique Villalobos, de BDA Sports y que lleva a Adams, Brizuela o Jaime Fernández, que dijo que sus representados no perderán un euro. Es un asunto que no preocupa a Scott, que lo explica. "Siempre ha sido la filosofía dentro de Euroleague Basketball el ser proactivo y buscar consensos y acuerdos con anticipación en lugar de permitir que cualquier situación empeore con el tiempo y luego tratar de abordar o manejar disputas siempre que sea posible. Por lo tanto, hemos estado en contacto con las Asociaciones de Jugadores de Euroliga y, en menor medida, con la Junta de Entrenadores Jefe de Euroliga, y nos mantenemos actualizados con todos los últimos desarrollos que están sucediendo y cambiando muy rápidamente.

"Saben que lo positivo es que todos los interesados clave en nuestras competiciones, creo, tienen una comprensión muy clara de cómo es el negocio y tienen una clara comprensión de que es necesario tener una visión a medio y largo plazo de lo que es pasando ahora en lugar de una visión a corto plazo de mente estrecha", seguía: "Es cierto que no existe un único acuerdo de negociación colectiva a nivel de la Euroliga. Tenemos muchas personas inteligentes, sensatas y experimentadas en los diferentes grupos de partes interesadas que entienden el status quo actual y que igualmente importante tienen una mente abierta. Tienen la voluntad y la disponibilidad para llegar a un acuerdo sobre cómo tratar conjuntamente o cómo tratar de reparar o tratar de minimizar los daños y el impacto económico. Los clubes ya están sufriendo y continuarán sufriendo en las próximas semanas y meses".

No hay ninguna certeza sobre la fecha de vuelta. Quizá sólo está el ejemplo chino, que da algunas coordenadas. "Nos encantaría en beneficio de todos, comenzando por los aficionados, pasando por nuestros clubes, jugadores, entrenadores, nuestros socios, nuestros titulares de derechos... Por lo tanto, sería en el mejor interés de todos poder establecer fechas límite sobre cuando ciertos escenarios ya no serán viables, pero realmente es imposible predecir dada la variedad de cambios diarios y por hora. Obviamente, si pudiéramos reanudar la temporada a mediados de abril, que en este momento todavía es un escenario muy optimista, matemáticamente, será posible volver a apretar una gran cantidad de partidos. Pero si no es posible reanudar a mediados de abril, entonces obviamente estaremos buscando escenarios alternativos de una forma u otra", reflexionaba Edward Scott.

Hay esperanzas en la Euroliga en que haya acuerdo entre todos los implicados para poder elaborar un calendario después del coronavirus. "Si estuviéramos hablando de condiciones normales o de un escenario normal, entonces probablemente sería difícil porque todos tienen su propia perspectiva y todos tienen su propia prioridad, lo cual es natural en la vida. Pero en el entorno actual, nos enfrentaremos a una situación de necesidad por la cual el número de fechas disponibles será el que determine qué escenarios son a menudo imposibles en ese sentido. Entonces, una vez que lleguemos a ese punto, creemos firmemente que todos nuestros clubes, tanto en la Euroliga como en la Eurocup, podrán llegar rápidamente a una conclusión sobre cómo se debe reanudar la temporada", terminaba.