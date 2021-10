El encaje del puzle exterior

Se alaba con frecuencia el talento que tiene el Unicaja en su plantilla, con una constante referencia al exterior. Por nombres, el perímetro cajista es temible. Ya lo era la temporada pasada y no llegaron buenos resultados. Este verano se añadió a esa batería de anotadores Norris Cole, otro jugador de calibre. De ese encaje dependerá en gran parte el porcentaje de éxito del equipo malagueño y sobre ello reflexionaba Darío Brizuela en una entrevista en Zona Verde.

El vasco era cuestionado por cómo juntar a él, Jaime Fernández, Cole y Bouteille. "No es complicado porque a varios nos gusta tener el balón en la mano, pero ninguno tenemos un ego grande ni queremos meter muchos puntos. Lo único que nos interesa es ganar. Hasta el momento ha sido fácil. El día que Jaime esté caliente tendrá el balón en las manos. El día que Norris, Norris. El día que Axel, Axel", respondía el escolta, que insistía: "Con eso no tenemos ningún problema. No hay problemas de egos ni de hacer números. Hablo por mí y creo que puedo hablar por mis compañeros. Es difícil de rotar porque somos buenos jugadores, pero bendito problema".

Es un desafío también para Katsikaris, que confió en esta configuración de plantilla. "Es algo en lo que nos insiste Fotis. Tiene mucha razón en una frase que dice que es que hay tiros buenos y tiros perfectos. Él sabe que un tiro mío mío defendido puede ser bueno porque soy capaz de meterlas, igual que Jaime, Norris o cualquiera. Pero él quiere que busquemos el tiro perfecto y a eso nos está empujando. A hacer una penetración y encontrar el hombre sólo. Nos está forzando a que encontremos esa química y nos estemos encontrando sin balón", analizaba Brizuela, que pedí paciencia: "Eso requiere su tiempo porque Jaime y yo por ejemplo estamos acostumbrados a tener el balón en las manos y a producir desde ahí. Ahora hay que compartirlo porque Jaime está de vuelta y a nivel 10. Es bueno para el equipo. Es algo en lo que nos insiste, tiene razón y a mí me gusta. Es algo en lo que no he trabajado mucho y el trabajar sin balón es algo bueno para todos".

También hablaba el exterior sobre los retos que él tiene por delante. "Uno de los retos que nos ha puesto Fotis es ser más sólido en defensa. Sé que no soy el mejor defensor y me lo he puesto como reto este año. Con todo el talento que tenemos, si nos esforzamos muchísimo en defensa ganaríamos más partidos. Lo hacemos, pero tenemos mucho margen de mejora", decía, para terminar aportando tranquilidad sobre los problemas en el tobillo que superó: "Ha sido muy complicado. Después de toda la pretemporada y sentirme muy bien me lesiono en el último partido. Son cosas que pasan. La vuelta fue complicada porque es una lesión difícil, de muchas sensaciones y me dolía mucho al principio. Ya la hemos pasado, a intentar recuperarse para volver al mejor nivel y ayudar al equipo. Aún queda un poco de molestia, pero es diferente. Al principio el dolor impedía jugar, pero ahora es menor, aunque no esté al 100% sí puedo competir".