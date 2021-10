López Nieto: "En dos años espero que el Unicaja moleste de verdad a los grandes"

Antonio Jesús López Nieto está siendo ampliamente demandado en los medios de comunicación desde que está en el cargo. No rehuye a las entrevistas el nuevo presidente del Unicaja, que hizo bastantes en estos menos de 100 días desde que está en el cargo. Y siempre que se enciende la luz dice algo, no es de pasar de puntillas por los sitios. Lo hizo en los micrófonos de Ser Deportivos, donde tuvo sobre la mesa varios temas, algunos más delicados, y fue de frente a todos.

Una de sus misiones ha sido aportar tranquilidad a un ambiente donde las aguas bajaban movidas antes de su llegada. "Tenemos que estar tranquilos, no hay problemas ni a corto, ni a medio, ni a largo. La intención es apoyar al equipo de baloncesto, si se han escuchado tambores de guerra estaban con una versión distorsionada", comenzaba el exárbitro internacional: "Tenemos una cantidad de patrocinios que vamos a mejorar a final de temporada. Algunos han vuelto, otros han mantenido e intentamos, y es una ambición personal, intentar retornar a nuestros patrocinadores. Tienen que estar convencidos de que es un proyecto de Málaga para Málaga. Ofrecemos un equipo estable, un equipo que de Madrid para abajo ha ganado ACB, Copa y título europeo. Somos el referente del sur. Estamos siendo muy llamados en medios nacionales. Broncano en La Resistencia fue Jaime Fernández, la camiseta del Unicaja estuvo en un programa de máxima audiencia media hora larga".

Precisamente por la expulsión del madrileño frente al Barça fue cuestionado. "No me parece mal, pero a veces pueden salir conversaciones potentes. El comportamiento disciplinario fue muy rígido por parte de los árbitros, pero fue rígido. Fueron dos técnicas light, sobre todo la de la protesta. La otra ellos le pitan un flopping, pero la protesta de la mano me parece débil. Nosotros esas decisiones no las vamos a cuestionar. Nuestro equipo también genera buen rollo con la gente, la marca Unicaja es un equipo querido en toda España, lo estoy notando en los viajes", asegura López Nieto, que no daba mucha información sobre la renovación del jugador, que acaba contrato: "Ahora mismo no estamos en ese punto, ya veremos. Estamos empezando la temporada, tenemos muchos objetivos por delante y llegaremos a las confluencias necesarias para que todo siga creciendo".

¿Cuáles son sus objetivos en este mandato? "Los resultados son los resultados y en el deporte profesional mandan, pero lo que quiero que sea el club vamos en ese camino. Estamos empezando, si nos dan tiempo en dos años espero que el Unicaja moleste de verdad a los grandes", explicaba, mientras valoraba los actos que ha hecho el club de Los Guindos desde su aterrizaje: "Creemos que hicimos lo que debíamos hacer. Cabezas es un emblema de esta casa, nadie ha cuestionado que la camiseta luzca en el Carpena. No admite debate. Nosotros sólo le hemos dado forma a lo que quería la gente. Vamos a intentar que la gente que ha sentido el baloncesto en Málaga tenga su reconocimiento".

El Consejo de Administración aprobó un sueldo de 90.000 euros más 30.000 en variables para el directivo. También fue un asunto a tratar. "Es así. Estaban todas a favor. Es un tema delicado, pero yo no estoy aquí por el dinero. Los 30.000 de variables suponen un esfuerzo de aumentar los ingresos del club. Es lo que hay, pero hay un tema importante y es que todos los presidentes pertenecían a la entidad bancaria. Todo el mundo había solicitado que cambiara la estructura y hoy la ha cambiado. Tengo una responsabilidad ejecutiva más allá de la representativa. Puede ser controvertido cuando se vende de manera intencionada, pero no está lejos del mercado", decía López Nieto, que ampliaba: "La considero justa. No hacemos mediáticamente la misma revisión en todos los equipos del entorno. Todos los presidentes han cobrado. La estructura del club ha cambiado, tiene un consejero delegado que no pertenece a la entidad bancaria. Por eso mi sueldo no me lo puede pagar el banco. Soy el Consejo Delegado de la entidad Unicaja Baloncesto. Voy a seguir como patrono de la Fundación Unicaja, no es incompatible".

"No tengo nada que comentar, es un tema que la gente puede sacar sus conclusiones. Vengo con un contrato que gradualmente era superior. Compensaba en todo, no en lo económico. Era una ilusión y un proyecto en mi ciudad, me ilusiona poder pilotar una nave como esta", incidía: "Llevo mi camino, respeto absolutamente lo que opinen lo contrario y que estoy aquí por un tema político, mi política soy yo. Algunos lo van a seguir intentando. Aquí estamos, no me van a alterar".

López Nieto también habló sobre otros temas:

Cantera

"Esta tarde me veré con los clubes de base para ofrecerle que el Unicaja es el gran amigo de todos los equipos de nuestra provincia, aspiramos a ser el gran equipo de baloncesto. Una marca de baloncesto puede hacerlo. Los chicos de la cantera tienen que disfrutar el momento, arriba llegan muy pocos. Esos muchos tienen que sentirse orgulloso del Unicaja y de Málaga. No es bueno sacarlos de su entorno, no es bueno ganarle de manera exagerada. Tenemos que intentar orientar a estos equipos y que los jugadores permanezcan en sus entornos con sus amigos y si hay camino que recorrer se vendrán con el Unicaja. Voy a intentar que el Unicaja no sea el rival de los equipos de base de Málaga. Primero hay que aprender, estoy viendo cosas, dejo el espacio a los que saben. No podemos llegar rompiendo cosas, hay que verlas y tomar decisiones sin prisas. La cantera del Unicaja ha funcionado bien, todo es mejorable pero los resultados están ahí. Unicaja tiene a las dos camisetas encima del Carpena, tiene a Alberto, a Pablo y Rafa, a Yannick... Tenemos a gente de la casa, muchos españoles..."

Unicaja Femenino

"No ha bajado. Nosotros tenemos niñas cadetes campeonas de España. No puedo pretender a un equipo de tercera categoría y empezar a fichar jugadoras de por ahí sin arraigo. Quiero crecer con gente de aquí, formar a gente de aquí. Llegar hasta donde haya que llegar con gente de aquí. La filosofía es ser el mejor equipo masculino y femenino de Andalucía por convencimiento"

Situación del primer equipo

"Estoy ocupado, no preocupado. Si hago un análisis puro de aficionado, no me cuadra la canasta de Kramer. Es la que nos tiene en el filo. En el Carpena perdimos ese y el del Barcelona, que entra dentro de lo normal. Salimos a Murcia y Manresa y es normal que uno perdiéramos. En Manresa no estuvo bien. Juega un poco a arreones, tiene garra y calidad. Estamos ahí. En el deporte profesional del éxito al fracaso es un partido. La canasta de Kramer no puede variar mi idea. Estamos bien, estamos peleando y vamos a darle camino"

¿Cómo fue su llegada?

"La Fundación bancaria tiene un presidente y me propuso hacerme consejero y que luego fuera el CEO de la organización. Como todas las cosas tuve que pensarlo un tiempo y cuando vi que iba a tomar esa decisión se lo comuniqué. También a LaLiga, tengo pendiente el 17 de noviembre despedirme de ellos, han sido 16 años"

Nuevo escenario

"Ha habido un voto a un presupuesto y en mi caso de ratificación, que lo habían presupuestado el año pasado. En la 19/20 no había hablado nadie del Patronato. No aportó porque tenía sus cuentas congeladas. Cuando yo llego el Patronato es un año menos rico y hace repetir la situación. De repente hay ruido. Aquí estamos, el club no ha desaparecido y tiene vida, hay proyecto y no ha pasado nada"

¿Hasta cuándo?

"Todo en la vida tiene fecha de caducidad. Mi objetivo no es tenerlo a corto plazo porque sería malo. No vengo a cerrar un club, vengo a abrirlo. Quiero tocar pelo, un título. Vengo a dejarlo un poco mejor de lo que lo cogí. Vengo a aguantar la presión, estoy preparado. Hay gente que quiere mantener presión alrededor del club. Vamos a seguir trabajando con mi equipo, estoy contento y vamos a marcar una línea para llevarlo lo más alto posible"

Afición

"Estamos en una situación complicada, la gente ha cambiado hábitos y se ha acostumbrado a la televisión, nosotros estamos facilitando la manera de llegar. Nosotros en la segunda vuelta, si la pandemia se estabiliza, podemos plantearnos los carnets. Queremos que la gente se enganche, es el equipo va funcionando en lo deportivo irán perdiendo el recelo a venir al Carpena"