"Estamos más cerca del Manresa y Fuenlabrada que del Real Madrid y el Barcelona"

En una entrevista extensa en Ser Deportivos Málaga Antonio Jesús López Nieto también trató el asunto de los contratos, desfasados en la mayoría de los casos con la realidad actual del Unicaja.

“Yo ya conocía los contratos. Ahora mis jugadores son los mejores de España. No voy a evaluar situaciones contractuales. Viajando por España noto diferencias contractuales. Nosotros estamos más cerca de Manresa y Fuenlabrada que del Real Madrid y el Barcelona. Nosotros estamos en 10, el Madrid tiene 35 y los otros 4. Hay gente que ha funcionado bien con equipos de 3/4 millones. Hay gente que ha aprovechado el dinero de manera distinta”, afirmaba el presidente, que continuaba con su exposición: “Cuando fichan por el Unicaja exigen Y y en algunos de menor presupuesto X. Ahí tenemos que buscar la estrategia. Nosotros somos un gran club, con una gran estructura, una gran cantera, una gran ciudad... No podemos pagar por encima de los demás y de lo que actualmente genera el baloncesto nacional. Para los sueldos que tiene no me cuadran los números”.

“No han venido agentes”, comunicaba el malagueño, que daba a concoer los nuevos tiempos de las negociaciones en el equipo cajista: “Yo me siento al final. Parece que da un poquillo de miedo, pero eso es bueno. Será por la edad, me ven mayor. Hay veces que en los contratos hay algunas variantes que yo considero absurdas. Billetes de avión, casas... Usted cobra tanto y ya está. No puedes cerrar un contrato y luego más y más y más. Ya está bien”.