¿Se podrá comprar la camiseta del Unicaja con los colores del Málaga CF?

El Unicaja-Joventut de este domingo (18:30 horas), 30ª jornada de la Liga Endesa, volverá a suponer una gran entrada en el Carpena. Al menos, no hay entradas a la venta. Las casi 3.500 disponibles en cada partido de no abonados se agotaron 72 horas antes, en un día frenético en el que también están a la venta los abonos para la Final Four de la Basketball Champions League. Dependerá de los 7.200 abonados que se consiga o no un lleno ante el equipo verdinegro, que viene de perder la semifinal de la Eurocup en Gran Canaria este miércoles.

Camiseta blanquiazul

El equipo malagueño vestirá este domingo la camiseta con los colores del Málaga que ha causado una enorme expectación. De momento, el club no podrá comercializarla porque no hay disponibilidad para hacer más allá de las 50 unidades que se han solicitado. Como ocurrió con la petición de camisetas de campeón de la Copa del Rey (tanto la original de la final con el parche de la Copa que se vistió en Badalona como la primera, que se había acabado) que se hizo en febrero y que se esperan para la segunda mitad de mayo, el encargo de Joma va a su central en China, que es donde se produce de manera masiva. De ahí que el club esté estudiando la viabilidad y la consiguiente rentabilidad para pedir un alto volumen de camisetas. Por ejemplo, la camiseta de la temporada 2023/24 está encargada ya desde diciembre de 2022, es la manera de garantizar el suministro a tiempo.

De momento, la expectación ha sido inusitada. La noticia publicada por el club en la que se anunciaba la vestimenta especial ha sido la más leída de la historia de la web de la entidad, síntoma de cómo se ha movido. Las demandas y las peticiones son masivas, pero de momento habrá que esperar para ver si es posible conseguir esa camiseta, que se presenta como un guiño al "club hermano", como repite Antonio Jesús López Nieto, presidente cajista y gran malaguista. También el administrador judicial del club de Martiricos, José María Muñoz, es gran seguidor cajista. Pero hay temas logísticos que solventar para que el aficionado cajista y malaguista pueda hacerse con una equipación histórica.

De hecho, la plantilla malaguista está invitada este domingo al Carpena a acudir el partido, en lo que es la víspera del duelo determinante contra el Huesca de este lunes en La Rosaleda, en el que se siguen quemando cartuchos para la salvación. La sintonía entre clubes y aficiones (hay numerosos abonados comunes a los dos) es ideal, como se ha podido ver también cuando el Unicaja ofreció la Copa del Rey en La Rosaleda.