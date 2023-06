La eterna firma de Tyson Carter: "Su agencia es muy especial"

El Unicaja espera noticias de Tyson Carter y así dar oficialidad a su fichaje por dos temporadas, plazos que se están demorando algo más de lo previsto, similar al pasado verano. El acuerdo entre todas las partes es total desde hace días, con un Zenit que ya dio el OK, pero aún falta la firma del jugador desde Estados Unidos, que debería llegar más pronto que tarde. No obstante, es una situación algo confusa porque el jugador el pasado martes por la noche subía una publicación a Instagram donde se insinuaba ese paso, sobre todo por algunas respuestas de jugadores cajistas. Yankuba Sima contestaba con varios emoticonos de apretón de manos, indicio evidente de que todo había quedado sellado. Pero cuatro días después todavía no hay novedades, aunque es un retraso que no preocupa un ápice en el club de Los Guindos, ya para anunciar su cesión hubo que esperar varias semanas.

"Estamos esperando de manera técnica el acuerdo. Firmado no está. El año pasado nos ocurrió lo mismo con este jugador. Fue el último y tardó muchísimo. Cada uno tiene una tipología de agencia, este jugador tiene una agencia con una tipología muy especial; siempre cuando está el acuerdo hecho, quiere un poco más, pero hay cosas que no pueden alterarnos. No habrá problema, pero aún estamos esperando", actualizaba López Nieto el estado de una negociación que se esperaba culminar antes en el Unicaja, que por otra parte tampoco obsesiona. El mensaje en el club a comienzos de semana es que su anuncio debería ser inminente, aunque hay factores incontrolables.

¿Y cuándo habrá novedades? Pues depende de la iniciativa del propio Carter, ya en su Misisipi desde hace días. Esa cuestión técnica a la que aludía el presidente y así hacer realidad una noticia que se espera muchísimo, pero que se está haciendo de rogar. El Unicaja dejó todo el trabajo resuelto, pero falta ese último paso, el más importante, para ya decir con todas las letras que Tyson Carter será jugador del Unicaja, al menos, las dos próximas temporadas.