El fichaje de Brizuela por el Unicaja provoca "un punto de decepción" en Valencia

El fichaje de Darío Brizuela por el Unicaja revolucionó el mundillo del baloncesto español la semana pasada. Fue un golpe inesperado del equipo malagueño en el mercado, en el que había varios equipos activos esperando piezas de nivel. Y el jugador donostiarra lo era. Un equipo que le había querido el verano anterior fue el Valencia Básket. De hecho, llegó a presentar una oferta en la ACB (acababa contrato) que el Movistar Estudiantes igualó. Pocos meses después, el jugador quiso salir y el club madrileño necesitaba oxígeno económico. Y se produjo la operación.

En una entrevista en Las Provincias, periódico valenciano, el técnico taronja, Jaume Ponsarnau, habló sobre ese fichaje que su equipo había anhelado y que, finalmente, se llevó el Unicaja. El propio jugador confesó que el verano pasado había escogido Valencia tras mucho dudar, pero que eso era agua pasada. "Al jugador se le ha abierto esta posibilidad durante la temporada porque hay cosas importantes además que el dinero. Más allá de la valoración que podamos hacer de cómo ha actuado el Estudiantes lo que veo es que el jugador ha querido salir y Málaga es un destino donde no hay tantos jugadores en su posición como en Valencia. Es un jugador que hemos querido tener tanto y tenemos un punto de decepción", confesaba Ponsarnau.

Tiempo atrás, una década, se vivió un caso similar con Saúl Blanco. El Valencia presentó una oferta que el Fuenlabrada igualó. Y, después, el Unicaja acabaría fichando al alero asturiano.

También habló, sin morderse nada la lengua, Ponsarnau del fichaje frustrado de Sergio Rodríguez. En Valencia quedó una sensación parecida a la que hay en el Unicaja, que se utilizó al club para elevar su caché. "Sí, me decepcionó. El jugador y su entorno. Estamos decepcionados porque la sensación que tenemos con su fichaje es que otros equipos también pensaban que lo tenían. La decepción más importante es que creo, por lo que he percibido, que había otros clubes con la misma sensación que nosotros, que era que ya lo teníamos atado", afirmaba el técnico catalán. No nombraba al Unicaja, pero era evidente que era el otro club español que perseguía al base canario.

"Estamos en un mundo donde la especulación es parte de él en las negociaciones del verano para que los agentes intenten que sus jugadores ganen el máximo dinero posible. En el caso concreto de Sergio Rodríguez creíamos que había un acuerdo con él, por todos los indicios, y de repente nos encontramos que no. Lo más sorprendente es que había más gente con las mismas sensaciones que el Valencia Basket", incidía Ponsarnau.