Sergio Rodríguez habla de los motivos para elegir Milán

"Por Sergio Rodríguez hicimos un esfuerzo importantísimo, como nunca", decía Eduardo García semanas atrás. Estuvo el Unicaja en la puja por el base canario, que se terminó decantando por el Armani Milán. Tiempo después de tomar la decisión, él protagonista habla de qué fue determinante para seguir con una carrera tremenda en la ciudad de la moda. "Ahora estoy disfrutando de una vida diferente y de una situación distinta a la que tenía", explicaba en los micrófonos de Play Basket SER: "Muy contento, fue una decisión meditada en un momento importante en mi vida tanto a nivel deportivo como personal. Muy contento de vivir la experiencia de estar jugando aquí".

El Chacho hablaba largo y tendido sobre sus dos años en el CSKA. "Deportivamente han sido dos temporadas muy, muy buenas. Prácticamente los dos años sólo hemos perdido un partido importante que fue en la Final Four de Belgrado contra el Real Madrid. El resto lo hemos ganado todo. Es una experiencia diferente de vivir en otro gran club europeo la Euroliga y el baloncesto europeo al más alto nivel", comentaba el jugador, que seguía: "Personalmente sí es más complicado porque no estamos acostumbrado a llevar ese ritmo de vida en un sitio diferente donde no entiendes el idioma y en el que te cuesta desenvolverte. Siempre con las mejores ganas y la predisposición para que todo sea bueno".

No fue sencillo abandonar Moscú, aunque el internacional español contaba sus razones. "Cuesta porque es una situación que nosotros cuando decidimos ir a Moscú era por tres años y entendíamos que era una experiencia por tres años. Creo que tal y como se dio y acabó el año pasado lo mejor era probar otra cosa. Primero deportivamente irte ganando de un sitio es algo que se te queda para siempre. Eso es importante. A nivel personal el segundo año fue más complicado porque tuvimos a Greta, nuestra segunda hija, en agosto y eso sí fue más complicado. Antes sólo teníamos a Carmela y eso fue una situación más complicada", afirmaba, mientras reconocía satisfacción meses después: "Una experiencia positiva y sabiendo que era una decisión que queríamos tomar y ahora estamos en un sitio donde queríamos estar".

Tras quedar libre tuvo muchas opciones encima de la mesa, entre ellas la cajista. "Sí valoré muchas situaciones, situaciones diferentes. Para mí lo primero era descansar. Fue un año muy duro psicológicamente, con mucha presión y con muchas sensaciones. En ese descanso debía valorar con mi mujer lo que queríamos hacer y donde queríamos estar. Sí se valoraron otras opciones, pero para mí era importante personalmente por la familia seguir viviendo una experiencia fuera. Al final somos privilegiados y tenemos la oportunidad de ir a sitios con todas las comodidades y vivir la experiencia desde un punto de vista muy beneficioso", asegura el Chacho, que continuaba con los porqués: "Y luego, en lo deportivo, la posibilidad de estar en Milán, en un club como el Armani, con Ettore que ha vuelto de la NBA y con las expectativas que hay con el equipo, pues era muy apetecible. También la posibilidad de jugar otra liga europea en un país diferente e intentar ganar la Copa y la Liga era algo que no tengo y era otro aliciente".

Su relación con Messina, que ya estuvieron juntos en el Real Madrid, resultó fundamental para resolver la ecuación. "Es un gran entrenador, valoro mucho que Ettore haya estado en muchos equipos a gran nivel, ganando Euroligas. Habla bien de él. Para mí fue muy importante la llamada que tuve en el 2010 de Ettore para volver de Estados Unidos a Europa que no era una decisión sencilla por mis circunstancias. Ahora tener una segunda estancia juntos puede estar muy bien. Siempre trabajar con los mejores es importante y hace que personal y deportivamente crezcas", terminaba Sergio Rodríguez: "Para mí fue muy importante la llamada que me hizo, lo que hablamos y cómo lo hablamos".