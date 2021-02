El fichaje de Malcolm Thomas, según Katsikaris

Tardó, pero ya es uno más en la disciplina del Unicaja. Malcolm Thomas ha sido presentado esta mañana y ahora trata de adaptarse al conjunto malagueño. La incorporación de un nuevo jugador ha sido un capítulo proceso algo largo por las condiciones de la escuadra malacitana. Su entrenador Fotis Katsikaris analizó el contexto de la operación acometida por el club malagueño: "Haré un comentario genérico: no es nada fácil encontrar un jugador idóneo en febrero, dentro de lo que hay en el mercado, la economía del club, el presupuesto que hay para un fichaje nuevo, así que hemos visto los jugadores disponibles que pueden incorporarse con el equipo. Había unos criterios, llegando en febrero y entrando en la dinámica, este jugador tiene que tener experiencia en Europa. Lo digo porque había jugadores muy interesantes pero sin experiencia en Europa, en ligas de desarrollo, por ejemplo. entonces es complicado que entiendan qué esta pasando en Europa. Quería asegurarme que el que viene tiene conocimiento del baloncesto europeo", dijo en el programa Zona Verde de 101TV.

Pero, además de un jugador que tuviese conocimiento del juego en el Viejo Continente, Katsikaris tenía otros puntos que cubrir: "El perfil de Malcolm Thomas como jugador, para mí era importante, es una persona excelente. para entrar en el vestuario, es muy amable, muy educado y es un jugador de equipo. era una de las cosas que estábamos mirando quiero cuidar mucho a Rubén y Yannick y era importante traer a un jugador como Malcolm, con sus características, con físico por encima del aro, buen atleta, puede defender los cuatros, los cambios, nos da alternativas en nuestra defensa, tiene presencia en la pintura y en ataque tiene buenos fundamentos: pasa muy bien el balón, ha mejorado su tiro de tres, puede abrir más la cancha en ataque. nos va a ayudar seguro, hablando con él está en forma, pero no es lo mismo, no tiene ritmo de juego. Después del Bayern ha estado casi tres meses sin el ritmo del juego con un equipo., me ha dicho que necesita una semana o máximo diez días para encontrar el ritmo".

Por último habló en 101TV sobre el estado físico del pívot: "Hay que ver como está como entra en el grupo, tenemos solo tres días, poco a poco a ver si está preparado para darnos minutos, pero si no seguiremos con la dinámica que estábamos y poco a poco entrará en la dinámica del equipo".