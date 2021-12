Fiesta para Darden por su 40 cumpleaños

Tremell Darden sigue en activo y está compitiendo a un gran nivel en Alemania con el MHP RIESEN Ludwigsburg. Sin ir más lejos, es una de las estrellas del club germano. Descansó en el último partido de la primera fase de la Basketball Champions League porque su equipo ya tenía sellado el primer puesto del Grupo A, por delante del Lenovo Tenerife. Pero los teutones quisieron tener un bonito detalle con el alero por su 40 cumpleaños. El ex del Unicaja salió al centro de la pistay en el videomarcador recibió bonitos mensajes de personas importantes para él.

Además de familiares y conocidos, tuvieron buenas palabras para Darden ex compañeros como Sergio Rodríguez, Nikola Mirotic, Sergio Llull, Rudy Fernández, Marcus Slaughter, Othello Hunter o Bryant Dunston. Que algunos de los mejores jugadores del continente se prestaran para esta iniciativa habla de la persona que es el estadounidense, del que se comprobó también su calidad humana en Málaga. También EJ Rowland, con el que coincidió en el conjunto malagueño. No es la edad un problema para el jugador, que en la BCL está promediando 11.6 puntos, 4.4 rebotes y 1.2 asistencias para 12.2 de valoración en los cinco choques que jugó. Números muy similares a los que tiene en la Bundesliga.

Thank you to the team @MHP_RIESEN, @_annandre, staff members, and @_LukasRobert for taking the time out to make such an amazing video tribute! https://t.co/f4ff7bnGTA