La fórmula Zalgiris: sin abonos y sólo entradas sueltas

Sigue permanente la incertidumbre con lo que pasará con los abonos y las entradas en los partidos de baloncesto, de deporte en general, para la próxima temporada. La percepción en España, a tenor de la deriva con la pandemia, es que no habrá público, al menos hasta bien entrada la temporada. El Unicaja no tiene previsto lanzar campaña de abonados. Hay satisfacción en el club por cómo ha respondido el aficionado a las tres propuestas que presentó para compensar los partidos no celebrados de la temporada 2019/20 y en breve activará la devolución del porcentaje del abono a aquellos que lo solicitaron y la confección del monedero virtual para quien escogieron esa opción.

Pero, ahora mismo, pensar más allá es complicado. Se pensó en tener público en el Unicaja-Real Madrid y el partido ha acabado por cancelarse. Se habla de hacer un experimento en la Supercopa de Tenerife, que se celebrará el 12 y el 13 de septiembre con Baskonia, Madrid y Barcelona más el equipo anfitrión.

El Unicaja está estudiando lo que hacen otros clubes para ver cómo se puede adaptar a la casuística particular. Por ejemplo, el Zalgiris Kaunas, equipos de Euroliga, comunicaba que no venderá abonos, sólo entradas sueltas para cada partido ante la falta de certeza. Tendrán preferencia los abonados de la temporada anterior.

"El plan es sentarse dejando un asiento vacío de distancia y llevar siempre mascarilla. Los miembros de una familia no tienen restricciones de distanciamiento, pero sólo se podrán sentar de dos en dos. Se medirá la temperatura corporal de todos los invitados, empleados y jugadores en pista y, si supera los 37.3 grados, la persona no será admitida. Se instalarán estaciones de desinfección junto a cada entrada y las marcas en el suelo ayudarán a controlar los flujos de personas", explicaba el club lituano sobre los protocolos que se seguirán. La Euroliga ya ofreció también algunas ideas.

"El Zalgiris ha tomado la decisión de no tener abonos a la venta este año. La principal razón es que el club no podría garantizar que el asiento de los abonados no cambie debido a las condiciones y requisitos oscilantes. Todos los aficionados del Zalgiris podrán comprar entradas para cada partido suelto para la temporada 2020-2021. Los poseedores de abonos de temporada 2019-2020 (dos entradas para un poseedor de abono de temporada) y los miembros del Zalgiris Honor Club tendrán prioridad para comprar los boletos. Unos días después, comenzará la venta pública", proseguía la entidad lituana.

"Los poseedores de abonos que opten por recibir el descuento por un abono de temporada como una forma de reembolso por los partidos cancelados de la temporada pasada recibirán su compensación como crédito en su cuenta y podrán usarla más tarde. Los abonados también conservarán el derecho a sus asientos en la temporada 2021-2022 y recibirán los precios correspondientes a la extensión del abono", cerraba el Zalgiris su comunicado.

12 y 13 de septiembre estrenará el Zalgiris sus medidas en el torneo de vuelta de la Euroliga con Armani, Panathinaikos y Efes. Habrá otro en Valencia con Bayern, Olympiacos, Asvel y el equipo anfitrión poco después, si no ha más problemas. Será una buena experiencia piloto.