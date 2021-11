Katsikaris: "Si no jugamos al límite podemos perder contra cualquiera"

Tras la dura derrota en Francia el Unicaja regresa a la ACB y al calor del Carpena. Fuera de casa se está desplomando y por ahí se van abriendo grietas. Le espera el Urbas Fuenlabrada, el siguiente reto en la carrera por la Copa del Rey de Granada. "Estamos bien. Justo después del partido empezamos a pensar en el Fuenlabrada. En el deporte hay que tener una memoria corta y enfocarte en el próximo partido", comenzaba Fotis Katsikaris en su comparecencia previa al duelo.

"Hay muchos equipos en la pelea y estamos entre ellos. Seguimos con el margen que hay, cada partido es importante. Jugamos en casa, con nuestro público, contra un equipo con mucho talento ofensivo. Va a ser difícil, queremos jugar bien y ganar el partido. No hay margen, no nos podemos equivocar. Hay que jugar con una mentalidad dura, mucha paciencia y hacer nuestro juego", aseguraba el técnico heleno, que hablaba de sus sensaciones: "Preocupado estoy incluso ganando, un entrenador siempre está preocupado. No puedes entrar en pánico por una derrota. Lo más importante es sacar conclusiones, detectar el problema y seguir. Yo tengo confianza en el equipo. Nos falta ser sólidos, no estamos siéndolo y es el objetivo principal que tenemos que tener todos. La otra palabra que utilicé es desafío con esta plantilla. Tenemos que ser un equipo que compita contra todos y sobre todo que gane".

A tenor de sus palabras, Katsikaris tiene claro qué tiene que mejorar este Unicaja para ser fiable. "Estamos hablando. Somos un equipo como somos y si no jugamos al límite y vamos mentalmente fuertes podemos perder contra cualquiera. No podemos especular contra un rival con el que creemos que somos mejores. Es el baloncesto de hoy. Unos tienen más talento o más físico, o las dos cosas. Cuando jugamos fuera de casa tenemos que hacer algunas cosas más que en casa. Tenemos que hacer algo cuando vamos detrás del marcador, nuestra actitud desde el principio. Tenemos que ser más agresivos y jugar al límite", continuaba.

"Hay que sufrir porque si no sufres no llegas a ningún sitio. Es parte de nuestra vida. Si detectas el problema por el que has perdido y no lo dejas en los pensamientos, luego sigues el día siguiente trabajando", ampliaba el griego: "Veníamos de una buena victoria frente al Burgos. Aunque insistes que va a ser diferente al de dos semanas que ganamos por 30 entras en una dinámica que al final no pudimos ni leer ni reaccionar contra un equipo que era otro. Es una lección más. Estamos todavía en noviembre. Aprender y seguir".

El entrenador cajista era cuestionado por la rotación de los últimos partidos, donde siete u ocho jugadores cargaron con el peso. "Depende del rival. Tenemos una plantilla de 12 jugadores, los 12 pueden jugar. Es una cosa más táctica, no siempre va a estar así. Es difícil compartir los minutos entre 12. Quiero que los jugadores se sientan importantes para jugar más minutos o menos, con buena mentalidad", finalizaba Katsikaris, que animaba a la Marea Verde a ir al Carpena en un día donde el partido coincide con el del Málaga frente a Las Palmas en La Rosaleda: "Tenemos nuestros aficionados de baloncesto, hay de los dos equipos y es normal. Vamos a tener la gente que ama el equipo y el baloncesto y estamos en un momento donde necesitamos su apoyo".