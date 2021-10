Francis Alonso, cara; Brizuela, cruz

La enfermería del Unicaja viene acaparando más protagonismo del deseado en estas últimas temporadas. No hay manera de que se vacíe y, de hecho, sigue con algún integrante de la plantilla. En ella había estado Carlos Suárez, que volvió en Novgorod a jugar un partido ocho meses después y este sábado también regresó a pisar las tablas del Carpena. Otro regreso en el duelo frente al Río Breogán fue el de Francis Alonso, que se había perdido algunos encuentros por molestias en el tobillo. Y retornó a buen nivel el escolta, que tuvo minutos para ingresar en el ritmo competitivo. También metió un triple en un momento importante.

El propio Fotis Katsikaris era el que mostraba abiertamente su felicidad por la vuelta del malagueño. "Estuvo muy bien. Persiguió a Kalinoski, que tiene unos números espectaculares, y no le dejó tirar. Hizo un buen trabajo, muy buena concentración. Ha estado dos semanas casi sin entrenar con nosotros y estoy muy satisfecho con su trabajo", aseguraba el técnico, que también era cuestionado por el estado de Barreiro: "Jonathan tenía una contractura, parece que no es algo serio. Igual a consecuencia del viaje, le ha pasado en el calentamiento". Al gallego se le vio con el gemelo izquierdo vendado y con aparentes gestos de dolor. Estuvo en pista siete minutos, algo inusual.

El que se perdió el partido ante los gallegos fue Darío Brizuela, con el que no se quiere arriesgar. El vasco recayó de su lesión en el tobillo derecho en tierras rusas. Luego vino un viaje larguísimo, lo que tampoco favoreció. Y lógicamente, no estaba para competir. En una situación extrema se podría haber estudiado, pero es la quinta jornada de la ACB. Su estado fue tratado de igual manera por el entrenador griego. "Yo hablé con el médico y con él y quiero que esté sin dudas en la pista. Si tiene molestias y puede manejar esas molestias o no, mejor que no juegue hasta que se recupere", dijo.