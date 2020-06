Un terremoto se desató en la tarde del lunes cuando el Unicaja comunicó que había un positivo asintomático por coronavirus en el equipo. El club no comunicó la identidad del jugador porque se lo prohíbe la Ley de Protección de Datos, pero minutos después Francis Alonso, en una maniobra comunicativa inteligente, dijo públicamente que él era el afectado. Un estruendo a nivel nacional a horas de que la expedición cajistas se desplace a Valencia para disputar la Fase Final de la ACB, que comienza el 17 de junio. Pese a todo, la presencia malagueña no peligra en La Fonteta.

Sí es un caso que pone a prueba el protocolo que elaboró el CSD y la Liga Endesa. Era uno de los escenarios que se contemplaban y ahora hay que poner en marcha toda la maquinaria para que todo pueda seguir hacia adelante después de la valiente, y casi única en Europa, decisión de la liga española de terminar la temporada en la pista. El jugador ya está aislado y la plantilla retomó en la tarde de este lunes los entrenamientos tras tener que suspender alguna sesión después del positivo. Este martes todos pasarán nuevas pruebas PCR.

Hay una circunstancia clave y es que el jugador ya pasó el virus, por lo que en su organismo sólo quedan anticuerpos. Él se incorporó a las órdenes de Luis Casimiro el 13 de mayo después de pasar el confinamiento en Oviedo, donde estaba cedido. Se suspendió la Leb Oro y se volvió para Málaga. "Según esta última prueba los servicios médicos han confirmado que estoy en la última fase de curación y no he sido riesgo de contagio", aclaraba el joven, que también reconocía que su familia no ha dado positivo.

Pese a todo, Francis Alonso no acudirá a Valencia para el torneo de la ACB y así termina su temporada. Un año para olvidar después de terminar su época universitaria en Greensboro. Una lesión en el tobillo marcó su época en el Fuenlabrada y cuando encontraba su mejor versión en Oviedo, llegó la pandemia y paró las competiciones. Ahora se preparaba para poder debutar con el Unicaja y ha surgido este importante imprevisto. Le quedan dos años de contrato con el club de Los Guindos, por lo que aún le queda margen para demostrar. Es probable que esté en la plantilla del próximo curso.

Ahora falta por conocer qué jugador sustituirá en la expedición al malagueño, que iba a ser uno de los 15 jugadores desplazados. Luis Casimiro deberá decidir rápidamente porque el equipo se desplaza el jueves en un avión chárter con dirección Valencia. Canteranos como Stilma o Nzosa llevan semanas entrenándose y han pasado las pruebas, aunque su perfil es más interior, sobre todo del congoleño. Allí ya entrarán en la burbuja que tiene preparada la ACB para todos los implicados en la Fase Final, que ahora si cabe tiene más importancia.