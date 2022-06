Francis Alonso: "Me gustaría que el Unicaja me diese esa oportunidad"

Hay muchas incógnitas todavía en el verano del Unicaja, que aún sólo confirmó la renovación de Ibon Navarro. Varios jugadores de los que acabaron contrato tienen algunas opciones de continuar, aunque aún no saben la respuesta del club. Uno de ellos es Francis Alonso, que ya trabaja en la postemporada como cada verano. El malagueño hablaba en Cope Málaga sobre su futuro y reconocía su idea de quedarse en Málaga, aunque se siente preparado para cualquier escenario. Interés por parte de otros equipos no le falta.

"Todo jugador entiende ahora mismo la etapa en la que está el club, en una donde quieren crear un proyecto nuevo. El club ahora mismo depende de mucha incertidumbre a nivel de competición europea, presupuesto. Tampoco te puedo contar mucho, estamos a la espera. Como jugador también es algo que tenemos que respetar, pero no es de gusto decir que no saben si cuentan con nosotros o si cuentan con nosotros para el año que viene. Tenemos que respetar, estar concentrados y no perder la cabeza con respecto a lo que pueda pasar", aseguraba el canterano: "Tengo a mi agente, que hace una labor excepcional. Obviamente tenemos que estar preparados para situaciones, para un plan B. Estoy tranquilo con este trabajo que estamos haciendo detrás del telón, ahora dependemos de lo que diga el Unicaja. Esperemos que se solucione pronto y avanzar en este proceso".

El exterior daba detalles sobre su intención, que contaba de manera abierta. "Me reuní con Juanma y con el club y saben que me gustaría quedarme en casa, con mi familia, jugando con nuestra afición y defendiendo estos colores. Saben que tengo un hilo de enganche desde hace mucho tiempo", relataba: "Me he adaptado muchísimo a ciertos roles y situaciones y he sido el primero que he querido aceptar eso y tomarlo como reto. Ellos también saben que soy un jugador muy ambicioso y que quiero mejorar y dar lo mejor de mí. Ellos saben perfectamente que tengo mayor potencial que ese, lo he demostrado por oportunidades por lesiones o faltas, he demostrado desde un rol residual. Miro por mi potencial como jugador, por el jugador que quiero ser en el futuro. Después de dos años tomando ese reto ayudándome a mejorar aspectos de mi juego como la defensa también tengo que mirar a mí mismo. El tomar una decisión buena de cara al futuro para ser el jugador que quiero ser".

Francis Alonso incidía en esta postura. "El club ha sido la primera persona que ha sabido esto. Cuando tuve opciones de salir cedido el año pasado dije que no, que quería seguir creciendo como jugador en un rol secundario. Es una situación difícil, pero quería demostrar ese deseo de quedarme aquí. Creo que lo he demostrado. Este año tuvimos reuniones de que sabían mi situación y querían contar conmigo. Que trabajase duro y que habría oportunidades, pero que sería una labor difícil. Esa buena adaptación al rol y por situaciones de lesiones o faltas he tenido un poco más de oportunidades y creo que las he aprovechado. Soy un jugador ambicioso y llevo dos años adaptándome a lo que quiere el club. Me gustaría que el club me diese esa oportunidad para ser el jugador que he sido, que soy y que quiero ser", terminaba el jugador: "El derecho de tanteo lo miro como una imagen para ver si el club apuesta por mí o no. Así lo veo a día de hoy. Aparte de esa fecha habrá otras mil razones por las que el club esté debatiendo mi puesta para el año que viene. Esa es la situación, intentar tener la cabeza en su sitio, seguir trabajando y estar preparado para lo que venga".