Francis Alonso: "Sé que hay ofertas e interés de otros clubes"

Francis Alonso es uno de los jugadores que acaba contrato en el Unicaja y tiene posibilidades de continuar como cajista. Está por ver si entra en el escenario de plantilla que dibuja el club de Los Guindos, como explicó de manera pública Juanma Rodríguez. Pero tiene mercado el malagueño, que es cupo, aún tiene margen de progresión y ahora es un exterior con muchas más armas. Está codiciado y son varios los equipos que han mostrado interés por su situación a su agente, Quique Villalobos. Está aún por conocer la decisión del Unicaja, que tiene aún alguna semana para pensar qué hacer con el canterano.

"Sé que hay ofertas e interés de otros clubes. Incluso creo que hay más clubes que se pueden unir a esos que están interesados. Hay opciones de ACB y también de fuera de España", reconocía el joven en una entrevista en Ser Deportivos, que mostraba también sus intenciones: "Eso son los escenarios a día de hoy. Estar fuera no me importa. Vengo de Estados Unidos, me sentí muy comodo allí así que si me tengo que ir de España no es ningún problema".

El malagueño está tranquilo. "Mi futuro se lo dejo a mi agente", aseguraba: "Tuve una reunión con Juanma y todavía no se sabe nada de mi situación. Tienen que solucionar qué plantilla pueden construir y también qué presupuesto hay, supongo. Hay que esperar a su decisión, aunque al mismo tiempo mi agente se está moviendo por si acaso. Tengo que buscarme alternativas. No he tenido ninguna reunión con Ibon Navarro, pero la que tuve con Juanma entiendo que es después de lo que ellos dos han hablado sobre mí. Pero una conversación directa entrenador-jugador no la he tenido hasta ahora".

Francis Alonso hacía balance de esta última temporada, donde dio un paso adelante como jugador. "Acepté el reto de estar aquí y de trabajar y competir con los compañeros que tenía en mi puesto. Acepté el reto convencido de tener recompensa a mi trabajo y a mi esfuerzo. Con Fotis Katsikaris me costó más tener oportunidades. A base de trabajo y de mejorar mi defensa pude ganarme más minutos con él en la última etapa", terminaba: "Ibon Navarro trajo mucha energía positiva y eso nos ayudó a todos, incluido a mí. Tuve más oportunidades para mostrar mi habilidad de tirar, tuve más minutos y pude demostrar más cositas. Estos dos últimos años ha habido lesiones en compañeros de mi misma posición y ahí es cuando he demostrado el jugador que quiero ser y que puedo ser".