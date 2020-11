Gal Mekel está con Israel en Valencia

Gal Mekel es uno de los siete jugadores del Unicaja que estarán con sus selecciones en esta ventana FIBA de noviembre. El base ya está concentrado en Valencia (allí se desplazó desde Madrid con los nacionales el domingo después de ver desde el banquillo el duelo ante el Estudiantes) con Israel, que se medirá el sábado a España y el lunes a Polonia. De momento, lideran el Grupo A de la fase de clasificación para el Eurobásket de 2022 con un contundente 2-0. Se encuentra disponible el cajista para el seleccionador Oded Katash, que recupera así a uno de sus jugadores franquicia para dos encuentros importantes.

Es una situación extraña porque Mekel no juega un partido con el desde el 6 de octubre en la pista del Mornar Bar. Una rotura en el adductor de la pierna izquierda, de la que recayó este mismo mes, le han hecho perderse ya 13 partidos, entre ACB y Eurocup, en este tramo. Justamente, el día en el que se miden a los de Scariolo se cumplen las tres semanas exactas para su recuperación según el último diagnóstico que emitió el club cajista. Está en plazos el israelí, que ya venía ejercitándose de manera individual en el Carpena y no padecía molestias en esas sesiones. Aunque le falta ritmo competitivo, como es lógico, se encuentra apto para volver a jugar. De hecho, se entiende que hubiera estado disponible para Casimiro este fin de semana de no haber habido el parón por selecciones.

El conjunto cajista le ha dado permiso a Mekel para marcharse con su país a las ventanas. Era deseo del base acudir con Israel después de tantos meses de ausencia de compromisos internacionales y su recuperación está completada. Ahora está por ver si todo marcha según lo previsto y Katash lo pone en pista. Delante es probable que se encuentre con un compañero de entrenamientos Alberto Díaz, que se emparejará con él si coinciden sobre el parqué. También estarán al otro lado Francis Alonso, Brizuela y Rubén Guerrero. Sin duda, un duelo con una motivación especial para todos ellos. Desde la perspectiva del Unicaja, su más que posible vuelta es una buena noticia y más con la lesión de Jaime Fernández, que estará fuera de tres a cuatro semanas. Servirá para no cargar aún más de minutos a Alberto, que promedia 27 en lo que va de temporada.