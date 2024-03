Cuánto dinero ganó el Unicaja en la BCL hasta ahora

La BCL otorga premios económicos por avanzar en la competición, pero de alguna manera va acorde al nivel de la competición. Igual que hasta ahora el Unicaja se ha mostrado dominador con mucha solvencia, de hecho ha sido el único equipo en acabar el Round of 16 invicto, ahora aumenta la dificultad y también la cuantía de los premios con la llegada de los play off.

Se puede decir que hasta ahora la competición es deficitaria. Cada club recibe 40.000 euros por participar en la Basketball Champions League de partida. No hay ningún premio por pasar la primera fase. Se otorgan 7.500 euros por cada partido ganado en el Round of 16. Al haber vencido en los seis duelos ante Strasbourg, Cholet y Tofas Bursa, por duplicado, son 45.000 euros más a añadir a la cuenta positiva, 85.000 por tanto hasta este instante de la competición. Nadie ganó más que el club cajista. Pero realmente es una cantidad casi simbólica, sólo con los viajes realizados ya se rebasa con amplitud, teniendo en cuenta que se cogió un chárter para privilegiar el descanso en el partido ante el Cholet en Francia.

Ahora aumenta en los play off hasta 10.000 por cada triunfo en cuartos de final, con el tope lógico de dos, que son los que dan el billete para estar en la Final Four. Este jueves se conocerá quiénes son los rivales cajistas para llegar al evento final, del que también se conocerá la sede. Es en el torneo final donde sí se gana un buen pellizco. Los dos ganadores de las semifinales se embolsan 300.000 euros. El ganador del partido por el tercer y cuarto puesto se llevará 100.000 euros, mientras que el campeón sumará otros 600.000 euros. Al Unicaja le sucedió el año pasado que no percibió ningún bonus al no ganar ningún partido de la Final Four que organizó. Así que apenas llegó a los 100.000 euros por partidos ganados, lo que equivale a ganar el partido por el bronce. Es estar en la final y, sobre todo, alzar el título lo que sí hace muy rentable la participación en la Basketball Champions League. Sí es cierto que la cantidad es mucho mayor en ese caso que por ganar la Eurocup e incluso pelea con la Euroliga hasta ahora. De fondo está ese debate y la posibilidad de unión a partir de 2025/26 de las competiciones europeas.