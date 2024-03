Ibon Navarro: "No voy a pedir perdón por no ser perfecto"

El Unicaja cerró el 'Round of Sixteen' de la Basketball Champions League con una victoria a medio gas ante el Cholet Basket en un partido al que llegaron ya clasificados como líderes de grupo y, como consecuencia, con su hueco asegurado en los cuartos de final donde ya se espera al adversario por una plaza en la Final Four. A la conclusión del encuentro, Ibon Navarro atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa.

El entrenador quiso cerrar ya el episodio de lo sucedido ante el Real Madrid: "No, tengo que tener unas 200 notificaciones en Twitter. No puedo estar orgulloso y no quiero que suene déspota, pero no voy a pedir perdón por no ser perfecto. Nadie lo es. Le doy valor en que invierto tiempo y dinero en mejorar. Hemos mejorado mucho en técnica. Como dice mi padre, hace unos meses me habrían echado en la primera mitad. Insisto en que creo que no debo pedir perdón por no ser perfecto, porque nadie lo es. Después de la entrevista, solté lo que tenía dentro".

El vasco dio un aviso a navegantes al respecto de la eliminación del Hapoel: "El que ha entrado es el Peristeri, que le ha ganado al Tenerife y al Hapoel. Es un equipo peligroso, sin un roster muy largo, pero que está muy bien trabajado. Es un equipo muy correoso y muy duro. Sorprende, por el potencial del Jerusalén, pero no estaban bien". "Hemos tenido muchos momentos durante esta fase de que nos costaba ponernos fuera de casa, pero a partir de ahora llega un punto en el que no puedes elegir cuándo salir. No era tan sencillo. Cholet juega muy bien, pero les ha pillado en un mal momento. Mi sensación es de que nos hemos puesto en ciertos momentos y nos ha salido", añadió sobre la exigencia necesaria de los andaluces en las siguientes rondas.

Después de esto, Ibon tuvo unas palabras sobre el rendimiento del canterano Guille del Pino. "Me ha parecido bien. Lleva semanas sin trabajar con el equipo. Tiene cabeza y es interesante porque hace sencillo que los jugadores bajen. Le falta físico para competir a este nivel, pero es un jugador de mucho futuro. Hay que seguir trabajando con él", comentó.

El vasco quiso sacar las conclusiones positivas de este duelo ante el Cholet: "Estos partidos lo más importante es que no haya lesiones y se mantenga el nivel competitivo. Lo hemos hecho y hemos probado cosas que no podemos hacer generalmente". "Siempre podemos contar con David para jugar de ‘cuatro’, pero es que ahí tenemos cuatro en esa posición. Era un partido para probar. Ha funcionado muy bien y hemos empezado a rotar, para volver al pulso del partido", añadió.