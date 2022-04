Tortura o soplo de aire fresco (18:00)

El Unicaja ya está en Barcelona. Allí juega hoy un partido de la ACB, una jornada 19 que se reprogramó cuando hubo una ola de casos de COVID-19 hace unos meses. Un encaje incómodo para el equipo malagueño, que tiene tres encuentros en seis días. Es lo que hay. Dicen que para curar una derrota lo mejor es saltar a la pista, aunque en este caso quizá no sea una prioridad. Sobre todo cuando te toca visitar al líder en el Palau Blaugrana. Un Barça en modo trituradora que domina toda las competiciones que juega y que ha mostrado escasos puntos débiles.

Bien es cierto que hay varios factores importantes, que no decisivos. El foco de los de Saras Jasikevicius, al que le gusta competir todos los días pase lo que pase, está en la Euroliga. En nada empieza la serie de play off con el Bayern Múnich. Muchos pensamientos están en esa eliminatoria, por más que tengan dos duelos de ACB entre este jueves y el sábado. Y es una tarde importante para el barcelonismo, que a unos metros del pabellón se juega mucho. El equipo de fútbol recibe en el Camp Nou al Eintracht Frankfurt para jugarse un lugar en las semifinales de la Europa League. Siendo Jueves Santo es un menú apetecible, además complementario por las horas, para el aficionado culé.

Pero un Barça al 50% puede que no sea ni accesible. La realidad es que están haciendo una gran temporada, aunque en estos transatlánticos las notas las ponen los títulos. De momento en Granada le echaron el guante a la Copa del Rey. En la ACB tienen muy cerca la primera plaza en la liga regular. Aunque sin Higgins ni Davies (puede que vuelva Oriola), dos piezas estructurales, su momento es muy bueno. Ocho de nueve en las últimas semanas, con sólo el Joventut hincándole el diente. No obstante, hay un dato al que agarrarse. Baxi Manresa, Valencia Básket y Baskonia ganaron en el Palau este año.

Habrá que ver el estado mental del Unicaja, que sufrió una eliminación dura en el Carpena. Los cajistas compitieron a un muy buen equipo, pero la realidad no deja de mostrar un adiós en cuartos de final de la Basketball Champions League. Mirándolo con perspectiva, es un fracaso. No se deben poner paños calientes. Y ahora viene un examen complejo para los malagueños, que no podrán contar con Alberto Díaz. El base, que jugó lesionados estos dos últimos choques, tiene que parar. La vuelta de Jaime Fernández da un respiro.

La buena dinámica reciente en ACB hace no ir con urgencias a Barcelona, que ya es mucho. La permanencia está casi atada e Ibon Navarro insistió en mirar para arriba. La décima plaza, del Río Breogán por el momento, está a una victoria. Un triunfo en el Palau Blaugrana ayudaría a cerrar algunas cicatrices y daría aire limpio a un ambiente empañado por el papel europeo. No hay que olvidar que disputar la próxima BCL pasa por la liga y los siete duelos que restan. El primero es frente al Barça. Pocas cosas invitan a creer, pero es baloncesto.