Las finales empiezan en Fuenlabrada (19:00)

No podía resumirlo mejor Ibon Navarro. "Es una prueba de carácter para el equipo", aseguraba el entrenador cuando era cuestionado por el duelo de este miércoles en el Fernando Martín. El Unicaja visita al Urbas Fuenlabrada para recuperar el partido de la jornada 18 de la ACB, ese tramo de la competición donde hubo un carrusel de aplazamientos porque la pandemia del COVID-19 golpeaba con dureza. Y se abrió un hueco en el calendario hoy ya que el equipo malagueño se quedó fuera de la Copa del Rey. Será el último choque antes del parón de dos semanas, que será idóneo para que el vitoriano pueda implantar su sello con pausa. Después de esta tarde los cajistas no volverán a saltar a pista hasta el 5 de marzo en el Carpena frente al UCAM Murcia.

Podría parecer un partido más, pero lo cierto es que no lo es. Se trata de un choque crucial para los malagueños, que ahora se ven abocados a eludir el descenso. Así de crítica es la situación a la que ha llegado el Unicaja, ahora encomendado a la figura de Ibon Navarro. Se vio buena imagen frente al Real Madrid, pero a efectos numéricos sumó una derrota más. Y las victorias no sobran. Los madrileños tienen las mismas, siete, aunque jugaron un encuentro más hasta ahora. De perder en tierras madrileñas sería otro equipo el que rebasaría a los cajistas, que ocupan la decimotercera posición. Sólo hay dos triunfos de margen con la zona que conduce hacia la Leb Oro. Tres con el play off.

No hay que poner paños calientes. Hay mucha urgencia por una victoria porque sería dejar atrás a un rival directo. Queda aún mucha liga, pero no hay que olvidar que no es una plantilla construida para jugar con la presión de un posible descenso. La mayoría de los otros equipos que están ahí en la quema sí sabían que a estas alturas se estarían jugando la cabeza. Hay que ver cómo afronta esto la plantilla del Unicaja, que tiene talento para poder dar un giro radical y acabar peleando por entrar entre los ocho primeros. Pero en el deporte y en la vida las cosas se demuestran con hechos y de momento se cuentan con dos manos y sobra. Es el momento de estos jugadores, que tienen al tercer entrenador en el último año y medio. Aún tienen la posibilidad de reconducir esta deriva.

El Urbas Fuenlabrada ha montado un fortín en su pista. Ell balance no es brillante (6-4), pero hay que indagar un poco más. Sumó seis victorias en el Fernando Martín de las siete que tiene en 20 partidos. Y allí ya cayeron el Baskonia, el Valencia Básket o el Lenovo Tenerife. Si eso no es un aviso ya... No estará Obi Emegano, una de sus referencias. Y les está pesando porque no están en una gran dinámica. Pero es un equipo con multitud de recursos y que está demostrando hambre. Un buen rendimiento está ofreciendo Dragan Milosavljevic, que demustra que le queda baloncesto a los 32 años. También ha dejado algún destello Ray McCallum, que firmó un contrato de un mes.

El Unicaja ha ganado uno de los últimos 10 partidos a domicilio, lo que obviamente no invita al optimismo. Por ahí hay una sangría gorda. Pero no hay que mirar atrás. Es hoy. Y existe un atajo para encontrar una bombona de oxígeno antes de un parón que para los cajistas es fundamental. De lo contrario habrá más presión y puede que se siga moviendo el árbol. Urge una demostración de carácter.