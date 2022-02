Ibon Navarro: "Fuenlabrada es una prueba de carácter para el equipo"

No hay tiempo para el descanso en el Unicaja, que este miércoles tiene un partido crucial en Madrid. Allí espera el Urbas Fuenlabrada, otro equipo que muerde para salir en la zona de abajo. La llegada de Ibon Navarro ha traído aire fresco, aunque hay urgencia por ganar. "Había algunos aspectos donde queríamos dar un giro a nivel de balance defensivo, de agresividad con la que vamos al rebote, a agrandar el campo ofensivamente. Hay errores, pero hay un material sobre el que trabajar. No estuvo todo mal, pero tenemos mucho margen de mejora en estos aspectos. Recibimos puntos en balance defensivo con errores subsanables y seguramente nos hubieran dado más opciones de ganar. En líneas generales es un buen primer paso para ir donde queremos ir", aseguraba el vitoriano en la previa.

El técnico era cuestionado por las modificaciones que está intentando implementar. "No es una cuestión de querer cambiar muchas cosas, es aprovechar todas las cosas buenas que tiene el equipo. Tapar las cosas que no hacemos bien y poder crecer. Podíamos cambiar muchas cosas, pero no sería inteligente hacerlo en seis días y con dos partidos de por medio. Hay que intentar arreglar cositas, las próximas tres semanas os vendrán bien para profundizar en esos cambios", continuaba el entrenador cajista.

El Fuenlabrada es un rival más peligroso de lo que dice la clasificación, además ha construido un fortín en el Fernando Martín. En el último mes ganaron al Baskonia, al Lenovo Tenerife y al Valencia Básket. "Es un equipo que está muy bien hecho, tienen de todo. Jugadores rápidos con el balón en las manos, buenos tiradores, penetradores, pívots rápidos... Tiene muy buen físico en todas las posiciones, con un nivel físico y de energía muy alto. Nos va a dar el 100% para poder competir contra ellos. Encima en casa tienen más acierto. Es una prueba exigente, pero espero que seamos capaces de dar nuestra mejor versión", analizaba Navarro.

"Insistimos mucho en mejorar las cosas que hicimos mal y este martes será el día de hablar de esto. No hay mucho tiempo. Hubo gente que no pudo entrenar por problemas físicos e hicimos vídeo. Es una cuestión de hábitos, de incentivar el espíritu competitivo del equipo, saber que vamos a un campo complicado con mucho ruido y ambiente, es una prueba de carácter para el equipo. A ver si somos capaces de ser sólidos, no seremos capaces de ser brillantes", ampliaba el entrenador, que era cuestionado por la mentalidad de la plantilla en esta situación delicada: "Está claro que hay equipos que cuando empieza la liga saben que van a estar abajo y otros que no se ven en cuartas posiciones. Queda mucho, estamos a lo mismo del play off que del último clasificado. ¿Por qué vamos a mirar para abajo? Vamos a mirar para arriba, ser optimistas y creer en el talento del equipo. Se trata de dar más, no dar menos".

Cerraba respondiendo sobre si Brizuela y Bouteille son compatibles en pista después de que no coincidieran en pista frente al Real Madrid. "Es más una cuestión de nivel defensivo que de ofensivo. El Madrid te exige tener mucho volumen en defensa, te exige tener un quinteto equilibrado. Aún estoy viendo la reacción de los jugadores de las nuevas reglas defensivas. No es algo fijo, pero eso nos podía crear problemas. Cada partido es distinto", terminaba.