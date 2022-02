Ganas de más

El deporte devora fechas y recuerdos. Norris Cole, el tristemente lesionado Micheal Eric (será operado esta semana y estará de baja entre 10 o 12 meses tras romperse la rodilla justamente en el mismo sitio de la cancha que Carlos Alocén el pasado domingo) o Fotis Katsikaris debían ser piezas claves en el Unicaja 2021/22 y ya no están. El club ha tenido que reconstruir a mitad de temporada porque el equipo se caía e iba rodando hacia el precipicio. La situación sigue siendo crítica y este miércoles se juega uno de los partidos más importantes de los últimos años para el club. Puede parecer una exageración afirmar eso de un partido atrasado aún en el segundo tercio de la temporada regular. Pero el duelo en el Fernando Martín de mañana es muy trascendente, tanto en el resultado puro y duro como para marcar la dinámica de un equipo que estará ahora 16 días sin competir. No es lo mismo ganar o perder mentalmente para un equipo frágil en ese aspecto, hasta que se demuestre lo contrario. Y que no parece preparado para verse en una situación de pelea por la salvación, no estaba preparado para eso.

Esa, la batalla mental, es muy importante ahora. Ha habido un reactivo con el cambio de entrenador. Gustó la puesta en escena de Ibon Navarro ante el Real Madrid, pero las sensaciones no dan alimento, hacen falta triunfos como el comer. El duelo ante los blancos no tenía presión. Y el Carpena sopló a favor como no lo hacía desde dos años atrás. Eso, unido al revulsivo del relevo en el banquillo, generó una atmósfera positiva. Y el equipo fue competitivo, quiso ganar los 40 minutos. “Estos tíos quieren”, es un mensaje que se lanza desde dentro. Se prescindió de Norris Cole, que podía ir un poco más a su bola. Pero el resto, aseguran, es un equipo comprometido. Por más que haya quien pueda pensar que, viendo la actividad y energía que desplegó el equipo el pasado domingo, se haya dejado caer a Katskaris. No es esa la percepción que hay en el seno del club, donde existe la imagen de un equipo que estaba abatido y que estaba fallando pero no hay un ambiente tóxico. El grupo entrenó este lunes casi dos horas en pista tras una larga sesión de vídeo.

Mantener ese impulso inicial es el reto. En Fuenlabrada aguarda un equipo muy aguerrido, que en casa ha sido muy fiable, ahí ha cimentado seis victorias más una fuera. Ha ganado recientemente a Valencia, Tenerife y Baskonia en el Fernando Martín. Más la proverbial tradicional dificultad que entraña la pista. Como dato curioso, la primera victoria de Fotis Katsikaris como técnico del Unicaja, justo antes de la Copa, fue allí, al sur de Madrid. Gustó el mensaje inconformista de Ibon Navarro tras el partido, no daba por buena la actuación porque se perdió. Y reprochó no haber hecho cosas bien, sobre todo atrás, que podían haber dado el triunfo.

El asunto es que está demasiado reciente el precedente de Katsikaris, que pareció tocar teclas pronto y el grueso de esta plantilla pareció reaccionar. Pero se acabó cayendo de nuevo y ya no se levantó realmente, ni consiguió meterse en el play off después ni esta temporada ha habido continuidad. Es el reto que tiene Ibon Navarro y también la plantilla, que no puede escapar de su responsabilidad. Con energía y actividad se pueden atenuar las carencias de físico y atléticas que tiene de serie. Pero esa sobreexcitación que hubo ante el Madrid o el año pasado en la Copa es complicado mantenerla, ahí va encaminado el trabajo de Ibon Navarro. También porque la presión ausente esos días, en lo que lo normal y lógico es perder, cae con fuerza en encuentros ante otro tipo de rivales, como este duelo ante el Fuenlabrada, donde la obligación es vencer. Al menos, el partido del domingo dejó con ganas de ver más partidos del Unicaja, algo que rara vez ha ocurrido durante la temporada actual, donde incluso en victorias holgadas no se jugó bien. Se ha generado una ola buena, pero hay que mantenerla.