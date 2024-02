Copa del Rey de Málaga: Conciertos de iPop y Javypablo para abrir boca

acb BEATS, la iniciativa de la acb y Never Say Never para conectar el mundo del basket con el del entretenimiento, multiplica su apuesta para calentar motores con motivo de la Copa del Rey 2024. El torneo se disputará en Málaga entre el 15 y el 18 de febrero, aunque su duración va mucho más allá de esos cuatro días, con una semana entera repleta de eventos y de entretenimiento que abrirá a lo grande Lola Índigo.



La artista de renombre internacional actuará el próximo domingo 11 de febrero en un espectacular 'opening' copero en el Martín Carpena, pero la oferta musical no se detiene ahí. Otras dos actuaciones confirmadas, las de los grupos iPop y Javypablo, multiplican la oferta musical antes del arranque de la competición.

Tendrán lugar en la Sala Antojo, en pleno Soho de la capital malagueña (calle San Lorenzo, 25), un espacio de 550 metros cuadrados perfecto para la ocasión. Además, el acceso será gratuito, hasta completar aforo, para todos los aficionados que lo deseen, justo en los días previos al inicio de la Copa del Rey.

La banda iPop tocará el martes 13 de febrero, a las 23:00, ofreciendo una propuesta que abarca del pop al indie, pasando por el rock, rindiendo tributo a himnos inmortales que nos harán viajar de los años 80 y 90 hasta la actualidad. La formación malagueña, con una sólida trayectoria forjada durante más de una década tocando en todo el territorio nacional, cuenta con músicos de Danza Invisible y Efecto Mariposa, y garantiza un amplio repertorio que hará cantar y bailar a los asistentes en cada estribillo.

Por su parte, Javypablo tomará el testigo en la Sala Antojo al día siguiente, miércoles 14 de febrero (19:00). El dúo, formado por Javier y Pablo Imbroda (hijos del inolvidable Javier), ya fue protagonista durante el sorteo de la Copa del Rey, a modo de manos inocentes para definir el cuadro de emparejamientos. Javypablo llega avalado por su segundo trabajo ('SOMOS JAVYPABLO'), un álbum que define a la perfección el dulce momento que atraviesa el dúo, con un sonido folk-pop que está dando mucho que hablar en el panorama nacional, con colaboraciones de la talla de El Kanka y un toque internacional de la mano de la mexicana Marissa Mur o los venezolanos Anakena.