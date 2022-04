"Con Jaime Fernández no nos queremos precipitar"

La vuelta de Jaime Fernández es uno de los alicientes del Unicaja-Morabanc Andorra. No quiso confirmarla Ibon Navarro, que sí expresaba su preocupación con el regreso del madrileño. "Nos quedan dos entrenamientos, vamos a ver si Jaime es capaz de hacer uno. Lo que ha hecho ha sido muy poco. Insisto, no nos queremos precipitar porque una recaída significa adiós a la temporada. Tenemos que estar muy seguros. Si está bien, que está por ver, hay que valorar si lo metemos o no lo metemos. Si lo metemos habrá que sacar a un jugador pero no tenemos ni idea. Ojalá haya que tomar esa decisión y que no tengamos un problema en otro jugador o en él. Esto lo haremos después del entrenamiento de mañana [por el sábado] seguro", aseguraba el técnico cajista.

Habrá que encajar al exterior en un perímetro del que lleva fuera meses. "Es un problema entre comillas que afrontaremos cuando lo tengamos. Ojalá lo tengamos muy pronto", analizaba el entrenador vitoriano: "Supone meter un jugador en el puesto de base que puede jugar con Alberto, pero que también puede jugar con Matt. Recolocar el puesto de Matt, que ahora está en ese proceso de adaptación. Ahora sacarlo de su posición a él puede suponerle un paso atrás. Es valorar un poco una serie de cosas, a veces quieres meter pronto a un jugador sin darte cuenta que no tiene ritmo y que hace que otros cambien su rol con lo que eso arrastra. A veces meter un jugador nuevo resta más de lo que suma. Pero Jaime tiene la calidad y el talento suficiente como para valorarlo. Pero está claro que su ritmo no va a ser el de sus compañeros. Eso seguro".