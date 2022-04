Ibon Navarro: "Ya nos hemos quitado la porquería de la cabeza"

Es una semana dura en el Unicaja, que perpetró uno de los peores partidos de su historia en Manresa. Tras un día nefasto este domingo se presenta una oportunidad para la plantilla cajista para enmendar, en parte, el ridículo del Nou Congost. Sobre cómo se encuentra el vestuario hablaba Ibon Navarro en la previa de la visita del Morabanc Andorra en la ACB. "Veo al equipo con muchas ganas de que llegue el domingo, de quitarnos la porquería de la cabeza, aunque ya nos la hemos quitado. Hacer un buen partido, intentar ganar, es un partido que nos viene bien. Es un estilo a nivel defensivo similar a lo que nos podemos encontrar el martes. Tiene la dificultad suficiente para que no vayamos más allá del domingo. Aquí tuvimos una reunión, analizamos lo que había pasado. Los veo con ganas, energía e ilusión para afrontar este mes y medio con muchas ganas", hablaba.

El vitoriano era cuestionado por cómo se levanta a un equipo después de una actuación de ese calado. "Lo primero que hay que hacer es analizar por qué salimos tan mal, a veces se nos olvida el papel del rival. Sería muy ostentoso y pedante hablar de nosotros y no hablar de lo bien que lo hizo el rival. Intentamos estar preparados mentalmente y no lo conseguimos. Cuando hay 2/3 jugadores que no están tienes que pensar que no les has llegado, pero no estuvo bien ninguno. Aquí la forma en la que le intentamos hacer llegar el mensaje fue un error. Y es responsabilidad mía", analizaba: "Ellos también hicieron autocrítica. Convencidos de que lo podemos hacer mejor. El recuperarte anímicamente es el primer paso para pasar página. La historia del deporte está llena de estas cosas, los que estuvisteis en la Eurocup lo sabéis. Eso quiere decir que se puede hacer, lo hemos hecho un montón de veces. Siempre existe la posibilidad".

El conjunto del Principado está a tres victorias de los malagueños, lo que en caso de triunfo del Unicaja abriría una brecha casi insalvable. "Si conseguimos el average (83-74 en contra en la primera vuelta), que no es fácil, con esa distancia sería definitivo. Nosotros miramos donde está el décimo, a ver si llegamos. Y cuando estemos ahí a ver si nos queda margen de llegar al octavo. Yo sé que os resulta difícil creer que es así. El décimo está lejos, pero miramos más llegar al décimo que huir del décimoséptimo", decía Ibon Navarro, que desgranaba el momento del rival: "A nivel de energía creo que llegan bien, su partido contra el Barcelona es muy bueno. Les falta acierto, con un poco más podrían haber ganado o disputarlo. Sacaron una victoria muy importante en la Eurocup para tener el factor pista. Es una competición que despierta ilusión. Vienen aquí con muchas ganas, con ganas de hacer un buen partido después de perder sus dos salidas por muchos puntos. De no competir. Saben que juegan contra un equipo que juega parecido, con las mismas cosas. Ahí van a entrar los jugadores. Ellos tienen calidad, talento, mucho físico y van a hacer un partido duro".

Un día especial para el entrenador cajista, que estuvo mucho tiempo al frente de los andorranos. "Es una situación muy complicada, muy extraño a nivel personal. Tengo amigos y quiero que le vaya bien al club, al país y a la afición. Es extraño querer que ganen todos los fines de semana menos este. Es extraño. Es una prueba para mí, para prepararme bien y no verme afectado por las emociones. Ahora tengo la cabeza bastante ocupada. Cuando les vea va a ser extraño, pero no deja de ser deporte profesional. Muy raro, mi familia está allí todavía. La primera vez es más especial, luego duele menos", terminaba Ibon Navarro, que remachaba hablando sobre el calendario más próximo: "El mejor entrenamiento para el martes es el del domingo, el del jueves el del martes y así. Los entrenamientos desaparecen, habrá rutinas de pre partidos y post partido, las preparaciones se harán mucho con vídeo. Se va a entrenar poco porque son muchos partidos. Es así para todos. De nuestra capacidad para adaptarnos dependerá nuestro éxito mes".