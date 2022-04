Ibon Navarro: "Es una buena prueba para el martes"

El Unicaja sumó una nueva victoria y la mirada en la ACB ya está más para arriba que para abajo. Ya es un desahogo después de donde se venía. Lo sufrió el equipo malagueño, que acabó con una sonrisa y que ya vela armas para uno de los encuentros de la temporada. "Contento por la victoria, es importante. Sumamos 12 y nos acerca un poquito más al décimo puesto, que es un poco el objetivo que tenemos entre ceja y ceja para seguir compitiendo y con ilusión de mejorar y de acabar juntos. De progresar. Fue un partido que controlamos bien, pero cuando juegas contra equipos en la situación del Morabanc Andorra no se van a rendir, más tras las dos derrotas duras de las que vienen. Pelearon hasta el final, nos generaron problemas con el rebote de ataque, su defensa de cambios", empezaba en rueda de prensa Ibon Navarro.

"Dejamos de anotar tiros buenos y nos equivocamos, quisimos ganar en acciones individuales. A partir de ahí se generó un juego de campo abierto donde ellos son super peligrosos y volvieron. Hicieron un choque serio, duro, que es lo que tienen que hacer. Nosotros respondimos a ratos. Es una buena prueba de cara al martes. Lo sacamos, sufriendo, pero lo sacamos. Hay que ganar partidos también cuando no se juega brillante", continuaba el entrenador, explicando la mejoría del Morabanc Andorra: "Esto nos viene bien para ponernos alerta. Si ganas fácil igual te vas a casa relajado y es un error. Tenemos que mejorar. No me gusta demasiado de destacar a jugadores por encima de otros, hicimos un partido bastante sólido, con errores, pero sólido. Al final echamos de menos compartir mejor el balón en momentos decisivos". "Seguramente será falta en ataque, tengo que verla en el vídeo. Es un bloque estático, pero algo moverá. Me parece que está estático, pero no sé si ha sacado el hombro o la pierna", añadía sobre la falta en ataque de Tunde a Alberto Díaz, decisiva en la suerte del choque.

El foco ya está puesto en el segundo encuentro de la eliminatoria de cuartos de final de la Basketball Champions League que se disputará el martes en el Carpena. "Los partidos son diferentes. El del martes será diferente. Por muchos motivos. Lo que tenemos en frente nos genera otros problemas. El Andorra tiene muchos jugadores verticales, a nosotros nos genera muchas veces problemas. Nos encontramos a un equipo con mucha energía y es lo que tenemos que mejorar. Hay que estar contentos porque no es fácil ganar encuentros en la liga, menos a equipos que están abajo. Lo vimos, no se dejaron ir. Tuvimos para matarlos, no lo hicimos y vuelven. Están en el borde y van a muerte. Primero hay que respetarlos, el rival también juega", afirmaba.

No habrá red ante los manresanos. "Hay posibilidades, es posible. Tenemos que hacer cosas mucho mejores, somos capaces de hacerlas. Ya somos lo que es jugar contra ellos, había jugadores que no lo sabían. Vamos a intentar mejorar, espero un partido distinto. Espero mostrar tanta o más energía que ellos. Lo que lo juguemos como lo que es, una final. Si no nos vamos a casa. Va a ser una final y espero que la juguemos como tal", terminaba Ibon Navarro.