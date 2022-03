Ibon Navarro: "Una victoria muy de equipo, todo el mundo sumó algo"

El Unicaja enlazó su tercera victoria y da un paso de gigante. Se impuso al Surne Bilbao Básket y le ganó también el average. Se coloca undécimo, superando a los bilbaínos. Una actuación completa para continuar el despegue. "Creo que dos partidos en uno. En la primera parte el Bilbao demostró porqué está cosechando estos resultados, jugó un buen baloncesto y utilizando sus fortalezas. Nos dificultó la creación de juego. El comienzo de Delgado nos generó problemas, no fuimos capaces de pararlo. Dominaron claramente y nosotros tuvimos demasiadas pérdidas y el lastre del tiro. En la segunda hasta faltando dos o tres minutos del tercer cuarto cometíamos errores cuando estábamos para ponernos por arriba, pero encontramos un quinteto que nos dio solidez y tranquilidad", comenzaba Ibon Navarro.

El técnico destacaba el papel del grupo. "El papel de Kravic fue clave, con el balón en la manos nos dio muchas cosas. Recuperó buenas sensaciones metiendo tiros que tiene él. Una victoria muy importante. Tenemos siete jugadores por encima de 10 de valoración y los que no estuvieron han sido claves. Oliver paró a Inglis, que es su jugador decisivo. Rubén hizo un esfuerzo muy grande porque se hizo daño en la rodilla. Carlos nos dio esos minutos en la primera parte. Axel falló tiros, pero estuvo muy, muy bien atrás. Demostró que puede jugar sin anotar, defendiendo jugadores peligrosos. Una victoria muy de equipo, todo el mundo sumó algo. Contento y muy orgulloso", aseguraba el vitoriano, que continuaba con su análisis: "Parece que siempre tenemos la etiqueta de cuando vamos por detrás nos cuesta mucho. Las etiquetas están para quitarlas. Los partidos duran 40 minutos, ellos venían con una rotación exterior más corta. No llegaba en las mejores condiciones y teníamos que ser inteligentes para usarlo. Tenía que notarse nuestra rotación más larga. Era cuestión de esperar nuestro momento y superar las dificultades".

Hubo tiempo para hablar de nombres propios. Francis Alonso. "Dentro de la línea del equipo había jugadores que estaban con esa etiqueta de que no pueden hacer ciertas cosas y el reto es hacerlas. No seremos un gran equipo defensor, pero sí dar el 100%. Francis tenía mucho que dar y lo está dando. Está centrado en eso. Ha sufrido mucho menos con Goudelock que con Álex Reyes. Cuando un jugador se siente útil cuando tira a canasta se siente más tranquilo porque estar en el campo no depende del acierto y juegas más suelto", explicaba el entrenador cajista, que se paraba en Brizuela: "Darío está en ese proceso de ir al siguiente nivel. Se ha parecido mucho a un momento del tercer cuarto que hay contra el Murcia. Él está en trance, pero tiene que ser inteligente y quitarse el balón y respirar. Le cuesta. Tiene un talento para meter canastas que tienen pocos, pero tiene que tener paciencia. Lo entiende y sabe que es un largo proceso. Él estuvo dentro de esa línea de trabajar atrás".

Hubo más de 4.000 espectadores en el Carpena. Por encima de la cantidad, hubo entrega. "El equipo está también buscando una identidad, todos buscamos tener una identidad como equipo. Nosotros somos así en el campo. Yo siento que nuestra gente con que hagamos eso les vale. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Que todos demos el 100% para competir y habrá días que no nos dará, pero todos, yo incluido, lo que tengamos que dar para intentar ganar. Luego es fácil porque te lo dan multiplicado. Cuando la grada se pone al equipo rival se le pone las cosas muy complicadas. Hemos hablado mucho y ellos sueñan con ver el Carpena lleno hasta final de temporada. No es por ser pesado, lo digo porque es verdad", terminaba Ibon Navarro: "Ha habido días que hemos perdido y hemos hecho muchas cosas bien. A nivel de carácter, energía y ambición era un partido para demostrar que éramos ambiciosos. Dura hoy. Tenemos que seguir en esta línea de un equipo que juega con pasión y ambición".