Jaime Fernández: "El Mornar Bar es uno de los mejores equipos que he visto en Eurocup"

Jaime Fernández ya es uno más en el día a día del Unicaja y ya disputó tres partidos tras ocho meses de ausencia. Aún no está en su tope el madrileño, que sí ha dejado destellos en lo que ha jugado. Su puesta a punto es clave para que el conjunto malagueño pegue otro salto. "Llevo unos cuantos partidos jugando, no me encuentro al 100% ni mucho menos pero contento de jugar en casa y la Eurocup. A intentar ayudar al equipo en todo lo que pueda", decía en la previa de la visita del Mornar Bar el madrileño al departamento de comunicación cajista.

"Para nosotros este partido es muy importante, todos lo son, pero este especialmente porque jugamos en casa contra un gran equipo. Es muy importante que estemos todos metidos porque son un grandísimo y si no lo estamos va a ser difícil competir", analizaba el exterior, que hablaba bien de los balcánicos. "Son un grandísimo equipo con jugadores en todas las posiciones de alto nivel. Pullen, Whitehead, Kenny Gabriel, Smith... Un equipo muy compensado con gente que lleva mucho tiempo. Es de los mejores equipos que he visto en Eurocup, va a ser complicado y tenemos que estar a tope. Este fin de semana no nos tocó competir. No sé si será bueno o malo. El equipo no ha dejado de entrenar, está bien y seguimos en crecimiento y mejorando. Queremos ver si este miércoles podemos poner toda la carne en el asador".