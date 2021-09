Jaime Fernández: "Mis sensaciones son muy buenas"

No es un fichaje, pero llega a la nueva temporada con la misma ilusión. Jaime Fernández empezará desde cero su cuarto año en Málaga. Lejos quedaron las lesiones, que le mantuvieron varios meses fuera. Ahora, con ilusión, afronta el inicio de la ACB. Se encuentra fino el madrileño, al que se ha visto eléctrico en varios tramos de la pretemporada. Es una gran noticia para el Unicaja, en el que sus picos más altos han coincidido con un nivel sobresaliente del exterior. Él era uno de los elegidos para atender a los medios en la antesala del pistoletazo de salida de la Liga Endesa.

"Me veo bien, parece que el trabajo está dando sus frutos, aunque todavía es pronto. Todavía tengo mucho margen de mejora. Me encuentro sin dolores y bastante bien. Soy optimista. A nivel físico he estado muy bien, no es casualidad porque va todo con el trabajo, espero ayudar al equipo, estar como he estado e incluso mejor y hacer una buena temporada", aseguraba con confianza Jaime, que ha tenido un verano intenso: "Mis sensaciones son muy buenas. Poder ayudar al equipo lo máximo posible y estar preparado para cuando el entrenador lo necesite. Lo más importante es poder estar siempre a disposición del entrenador y poder ayudar a conseguir victorias".

La baja de Alberto Díaz hasta Vilagarcía de Arousa le ha hecho jugar más de base, donde se encuentra bien y se siente útil. "Es una pregunta más para el entrenador, ya sabéis lo que puedo dar en la pista. Me he encontrado cómodo jugando de base, donde piense el entrenador que puedo ayudar al equipo ahí estaré. Si es en el base, estupendo. Creo que puedo dar un buen nivel, estaré preparado para lo que haga falta. Esa polivalencia es una virtud", razonaba el cajista, que hablaba de los refuerzos: "Me imagino que cuando confeccionan la plantilla la hacen con cosas que nos podían faltar. Los cambios fueron buscando cosas que igual nos han faltado. Con Eric y Johnny tenemos ese físico y Norris es ese base que, por mala suerte, no tuvimos. También puede jugar de dos. Son tres jugadores muy competitivos y sumar gente así es bueno. Por lo que he podido ver y conozco lo son. Nos van a venir muy bien para sacar ese carácter y creo que son fichajes acertados".

El objetivo grupal está cristalino. "No ha empezado. Las pretemporada son engañosas. Queremos ser sólidos, tener esa regularidad que igual nos ha faltado otros años. Somos un equipo largo, un día puede ser uno y otro otro. Es importante que estemos centrados", decía Jaime Fernández, que analizaba la salida de la Eurocup: "Me parece bien. Como jugador siempre quieres jugar la Euroliga, pero tal y como está confeccionada está bastante cara. Es una competición nueva, bonita y me ilusiona. Puede ser un buen cambio. Estoy ilusionado y una vez estás en la pista se te olvida la competición, puede ser muy buena para competirla y ganar más partidos".

Los cambios en los puestos de mando del club de Los Guindos tuvieron eco en el vestuario. "He notado ciertas diferencias en el club, obvias que todo el mundo puede ver. Es diferente a las anteriores. Personalmente es fundamental divertirme en la pista. Si no lo hago no voy a hacer un buen baloncesto. He podido disfrutar bastante y quiero disfrutar en la pista, al margen de que es importante ganar", terminaba el madrileño, con un guiño a la Marea Verde: "Para nosotros el Carpena es importantísimo, se respira un ambiente especial. Volver a jugar con público va a ser muy bonito. También por lo que significa, por salir de esta situación. A nivel baloncesto el Carpena es un ambiente espectacular, es un ambiente de básket. Esperamos que disfruten con nosotros y nosotros de ellos".