Jamar Smith es el MVP de la Eurocup

Jamar Smith es el MVP de la temporada 2020/21 de la Eurocup. Es uno de los nombres propios este curso de la competición y este premio, además de estar por supuesto en el quinteto ideal, le aúpa a otro rango. El ex del Unicaja tiene al Unics Kazán en la final del torneo, donde luchará por el título frente al As Mónaco de Mathias Lessort, con la clasificación para la Euroliga ya certificada. En 2017 lo ganó como cajista en La Fonteta, siendo uno de los protagonistas de esa eliminatoria. Fue el máximo anotador con 17.1 puntos por partido y el segundo que más triples metió con 58 con un 47.9% de acierto. Los mejores números de su carrera a sus 34 años, echando abajo mitos de la edad. Acaba contrato esta temporada con los rusos, pero tiene un año opcional.

Smith es el duodécimo ganador del premio, que se presentó por primera vez en la temporada 2008-09. No se otorgó ningún premio por la temporada 2019/20 incompleta. Sucede al ganador de 2018-19, Luke Sikma de ALBA Berlín. La lista de MVP anteriores de la Eurocup incluye a Scottie Wilbekin de Darussafaka Istanbul en 2018, Alexey Shved de Khimki Moscow Region en 2017, Errick McCollum de Galatasaray Odeabank Istanbul en 2016, Tyrese Rice de Khimki en 2015, Andrew Goudelock de UNICS en 2014, Nick Calathes de Lokomotiv Kuban Krasnodar en 2013, Patrick Beverley de Spartak St. Petersburg en 2012, Dontaye Draper de Cedevita Zagreb en 2011, Marko Banic de Bizkaia Bilbao Basket en 2010 y Chuck Eidson de Lietuvos Rytas Vilnius en 2009. Con Smith y Goudelock, el Unics es el primer equipo en tener dos MVP de la EuroCup.

.@Jamar_Smith309 is the goat this season 👀🐐The @unicsbasket guard has been chosen MVP of the 2020-21 #7DAYSEuroCup season 🔥Congratulations!#RoadToGreatness pic.twitter.com/tEmog1aPLk