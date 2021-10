1x1 y notas del Unicaja-Barcelona

La fiesta no pudo ser completa porque el Unicaja no pudo sacar el partido. Compitió bien el equipo malagueño ante el Barcelona, no se fue del duelo y apretó en los instantes finales. Pero el 40% de acierto en tiros de campo ante la mejor defensa de Europa le acabó lastrando.

Jaime Fernández (-)

El madrileño no tuvo las musas de cara. Ha bajado un poquito en la última semana de su gran momento de arranque. Los rivales le preparan planes más agresivos. Acabó expulsado por dos técnicos de Sergio Manuel.

Jonathan Barreiro (*)

Hace partidos serios, aumenta el nivel físico del equipo. No tiene aún gran lustre de los números, pero seguramente le llegará cuando coja más confianza.

Darío Brizuela (*)

Buenos minutos al principio, en el cuarto final le faltó finura, tal vez también frescura después de esas semanas de baja. 3/9 en tiros de campo.

Alberto Díaz (*)

Subió el nivel defensivo cuando tocaba, muy metido en el duelo. Se le salieron un par de tiros que hubieran sido importantes.

Francis Alonso (*)

Está haciendo un esfuerzo importante para adaptarse a jugar contra hombres más potentes en el puesto de alero. Metió un triple y tuvo otro desde la esquina que no entró. Está madurando en el otro baloncesto.

Tim Abromaitis (**)

El americano sigue en su línea regular. Ocho puntos, seis rebotes y cuatro robos. Estuvo activo en las dos partes. Falló un tiro libre que pudo cambiar el final, aunque ya estaba complicado.

Norris Cole (**)

Fallón en la primera parte, si el Unicaja tuvo opciones de victoria al final fue porque se enganchó y tiró del equipo en las dos canastas. Activo atrás y chispazos delante. Una pena el triple que no entró que era para empatar.

Yannick Nzosa (*)

Sufrió en el poste bajo con Davies, también tuvo momentos defensivos buenos, un tapón a Mirotic o algún 2x1 excelente, como en la bola extra que ganó el Unicaja forzando una pérdida al final. Debe crecer, no obstante.

Rubén Guerrero (s. c.)

Dos minutos en pista al final del primer cuarto.

Micheal Eric (**)

15 puntos y siete rebotes del americano, buenos números, compitiendo contra los interiores catalanes. Camino para crecer.

Carlos Suárez (s. c.)

Apenas una rotación de 36 segundos al final del primer cuarto.

Axel Bouteille (**)

Dio puntos el francés, que no sobraron. 13 puntos y seis rebotes