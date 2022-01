Los Jays de Boston pasan por encima de Domas Sabonis

Nueva derrota para los Pacers, la octava en los últimos nueve partidos. No arrancan los de Indiana, que están en la parte abajo del Este y no transmiten mejores sensaciones con el paso de las semanas. Queda por ver si la franquicia activa el botón de la reconstrucción o se mueve en el mercado porque comienza a ser insostenible el rendimiento del equipo. El balance es de 15-27 y el play off cada vez se aleja más. La pasada madrugada cayó frente a los Celtics en su pista (100-119), en una noche donde los Jays fueron dominantes.

34 puntos para Jaylen Brown y 33 para Jayson Tatum, que se combinaron para asaltar el Bankers Life Fieldhouse. 23 para Dennis Schröder, que les secundó para llevarse una victoria que les permite seguir peleando por estar entre los ocho mejores de su conferencia. Volvió a estar a un buen nivel Domas Sabonis, aunque volvió a ser insuficiente. 17 puntos, seis rebotes y seis asistencias. 18 hizo Myles Turner y 16 Caris LeVert. A los Pacers les espera este sábado los Phoenix Suns, uno de los equipos de la NBA en mejor estado de confianza.