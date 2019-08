Jesús Lázaro regresa a Los Guindos

Jesús Lázaro regresa al Unicaja. El cordobés se incorpora a la estructura de entrenadores de la base cajista y entrenará al Junior B, un equipo que se ha decidido crear en Los Guindos para retener a proyectos interesantes que no tienen cabida en al A, que será el que dirija Antonio Herrera y que competirá en Liga EBA. Precisamente ambos estuvieron en la terna por ser el director técnico de la cantera, puesto para el que fue elegido el sevillano.

Lázaro se encontraba dentro del organigrama de la FEB y también entrenó al Muser Auto califal en EBA. Recientemente ha estado en Torrejón de Ardoz al mando de la selección española sub 17, que realizó varias sesiones al no tener competición oficial este verano. A sus órdenes estuvieron los cajistas Pablo Sánchez, Jeffry Godspower y Javi Rodríguez, que ahora hacen la pretemporada con Luis Casimiro. Ellos tres serán algunos de los pilares del EBA, además de Ismael Tamba (que estará a diario con el primer equipo) o Pierre Sené. Completarán esa plantilla jugadores como los recientes campeones de Europa sub 16 Pablo Tamba y Pablo León. Lázaro ha sido también ayudante de Sergio Scariolo en las ventanas FIBA en la absoluta.

La acumulación de jugadores ha propiciado este Junior B, donde Lázaro monitorizará el crecimiento de varios juniors de primer año. Un equipo que competirá en su categoría provincial, pero también en senior. El Unicaja se asegura el regreso de un buen conocedor de Los Guindos (ya fue campeón de España junior con en 2009, con Pepe Pozas, Augusto Lima y Tuty Sabonis) y un hombre de la casa, que como jugador ganó la Copa del Rey y la ACB.