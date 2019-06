Joan Plaza vuelve a la Euroliga. El entrenador la volverá a disputar con el Zenit después de que la organización le concediese la última invitación para la próxima temporada. Su última vez en el máximo torneo continental fue con el Unicaja, en la campaña 2017/18, donde el club de Los Guindos hizo un digno papel y ganó a clubes de enjundia. Meses después de llegar a San Petersburgo, el entrenador afronta un curso de máxima exigencia. Los rusos finalizaron cuartos de la VTB League y cayeron en cuartos de final en la Eurocup.

Será la primera temporada de la Euroliga con 18 equipos después de que se estrenara el nuevo formato hace un par de años. El Asvel Lyon-Villaurbanne es el otro club que se estrena. España tendrá cuatro representantes. Los tres con Licencia A (Real Madrid, Barcelona y Baskonia), además del Valencia Básket, que llega como campeón de la Eurocup. Quiere competir con garantías el Zenit, que ya se reforzó con varios jugadores con experiencia en el primer nivel. Entre ellos, Andrew Albicy, Alex Renfroe o Zubkov.

De esta manera, también queda definido el mapa de la Eurocup para el Unicaja. Ya se conocen de forma definitiva los 24 equipos de una competición que sólo se podrá ver por DAZN. Los clubes que la componen son:

AS Monaco (Francia)

Asseco Arka Gdynia (Polonia)

Buducnost VOLI Podgorica (Montenegro)

Cedevita Olimpija Ljubljana (Croacia-Eslovenia)

Darussafaka Tekfen Istanbul (Turquía)

Divina Seguros Joventut Badalona (España)

Dolomiti Energia Trento (Italia)

EWE Baskets Oldenburg (Alemania)

Galatasaray Doga Sigorta Istanbul (Turquía)

Germani Brescia Leonessa (Italia)

Limoges CSP (Francia)

Lokomotiv Kuban Krasnodar (Rusia)

Maccabi Rishon LeZion (Israel)

MoraBanc Andorra (ACB)

Nanterre 92 (Francia)

Partizan NIS Belgrade (Serbia)

Promitheas Patras (Grecia)

ratiopharm Ulm (Alemania)

Rytas Vilnius (Lituania)

Segafredo Virtus Bologna (Italia)

Tofas Bursa (Turquía)

Umana Reyer Venice (Italia)

Unicaja Malaga (España)

UNICS Kazan (Rusia)

Мы в Евролиге!!!!!!!! 🎊🎉🎉Сегодня нам дали wild-card, а это значит что нас ждет оооочень интересный сезон!🔥🔥🔥//We’re in @EuroLeague!!!!!Today we received a wild card and it means we’re having a very interesting season!!!#Zenitbasket pic.twitter.com/FJFC1s0Dsn