Garbajosa y una ACB de 20 equipos

La ACB, que ha dado un valiente e importante paso adelante decidiendo acabar la temporada pese a la crisis del coronavirus, tiene también otras decisiones importantes por tomar en las próximas semanas. ¿Cuántos clubes habrá la próxima campaña en la liga? La Liga Endesa decidió que este curso no habrá descensos, aunque aún no ha cerrado de manera oficial la puerta a los ascensos desde la Leb Oro. El Carramimbre Valladolid y el Delteco Gipuzkoa se ganaron el derecho en la pista y ahora aprietan desde abajo para volver a la élite. Sin embargo, ampliar el número de equipo conllevaría a un fuerte replanteamiento del formato, además de cargar un calendario ya comprimido.

La postura desde la FEB es clara y así se encarga de dejar constancia también de manera pública. "Hay una relación muy cordial con Antonio Martín, presidente de la ACB, y eso es muy positivo, que haya entendimiento. Pero se nos llena la boca de decir que el baloncesto es un deporte de valores y me gustaría que no hiciera falta llegar a la mediación del CSD o a cuestiones legales. La mano está tendida para negociar. La ACB es una organización que pertenece a la Federación y los clubes, también. Nuestro objetivo es estar de su lado y que todo el mundo se sienta cómodo en un escenario muy difícil", afirmaba Jorge Garbajosa en una entrevista en ElDesmarque.

El madrileño tiene claro en qué debe acabar este asunto y aboga por una colaboración entre todas las partes implicadas. "No quiero pecar de displicencia pero hemos hecho lo mismo que todos los años. Los dos mejores proponemos que asciendan. Las competiciones son mejores, el baloncesto es mejor. Que la ACB tome la decisión de que los dos últimos no desciendan nos parece bien, lo aplaudo. Es más, nosotros hemos hecho lo mismo. Intentamos ser coherentes, no creemos que sea justo. Hay que hacer un esfuerzo todos y que ningún equipo tenga un castigo demasiado grande. Pero que la gente que ha hecho un gran trabajo tenga una recompensa", explicaba el directivo, que el 21 de septiembre se presenta a las elecciones para ser reelegido como presidente de la Federación Española de Baloncesto.

Antonio Martín, su homólogo en la ACB, ya expresó de manera contundente su idea. "El año que viene, por mil motivos, los clubes entienden que ser 20 con la que está cayendo y con la que nos viene encima en la 2020-2021, es una dificultad extrema y lo ideal es que seamos 18 por muchos motivos. Nos enfrentamos a un año muy difícil para todos, no solo para el baloncesto", expresaba el máximo mandatario de la competición española, que resumía: "La verdad es que pretendemos una temporada 2020-2021 de 18 equipos".

En esa línea también está el Unicaja, uno de los clubes que además disputa competición europea, con el plus de exigencia que ello requiere. "La ACB tomó una decisión, que no bajasen ni subiesen equipos, pero la FEB ha propuesto a dos equipos para subir. Ahora hay que resolverlo. Una manera es llegando a un acuerdo razonable para que se mantengan 18 equipos. Otra, acudir a otro tipo de formato, que no está en ningún guión, por tener 20 equipos. El tiempo es una variable que juega en contra pero esperemos que se vaya despejando. 18 equipos ya me parecían ya muchos, a 20 me parece una barbaridad. Habrá que ver cómo se puede arreglar y de qué forma", decía Eduardo García.