Eduardo García: "Siempre estamos en el plano de volver a la Euroliga"

Las oficinas de Los Guindos permanecen cerradas, pero el trabajo de los dirigentes del Unicaja ha sido ingente en este periodo de crisis del coronavirus. Ha habido que tomar decisiones. Desde negociar con jugadores y técnicos la reducción de contrato, reuniones con la ACB, organización logística del club, consejos de administración virtuales para tomar decisiones de calado... No se ha estado parado.

Eduardo García, presidente de la entidad, estuvo en los micrófonos de Deportes Cope Málaga para evaluar la situación de la entidad. Para los clubes deportivos, aún cuando se tiene el respaldo de un solvente banco detrás, esta pandemia ha apretados las costuras bastante. Se han tenido que tomar decisiones desagradables que pueden tener su prolongación en el futuro. Se transmite un mensaje realista, pero de tranquiilidad.

"Estamos cansados de esta normalidad relativa, pero bien de salud, que es lo importante. Es verdad que en marzo o abril no se pensaba que se pudiera volver. Es bueno no sólo para la competición, es bueno para el baloncesto general, que nuestros aficionados nos vean y que haya más que se aficionen. No ha sido fácil, pero había una voluntad mayoritaria de culminar la competición y se ha conseguido lo que todos deseábamos, pero las dificultades de la pandemia lo ponían complicado. Ha aflojado la pandemia, no era como hace dos meses, que era todo tenebroso", explicaba Eduardo García: "Hay ganas de volver a ver baloncesto en directo, de competición y espectáculo. Estamos viendo partidos de hace 10-15-20 años y está bien, pero apetece ver sin saber el resultado".

La presencia de alguna voz, como la de Fran Vázquez, que no ha querido jugar la fase final de la ACB, es entendida por Eduardo García. "Dudas tenemos todos, es normal, pero creo que los protocolos que se establecen son suficientemente fuertes y comprometidos como para que la situación vaya bien. Todo se está haciendo con la máxima rigurosidad y para que las cosas funcionen. La salud es lo primero y estamos en ello, hemos sido los primeros y trabajamos para que salga bien", decía el presidente, que valoraba lo que ocurrió en la Eurocup: "Lo mismo que para los otros siete, ha sido un palo. Teníamos mucha ilusión puesta en el final de la Eurocup y que se haya anulado la competición nos ha venido mal. A hechos consumados, hay que mirar a futuro y hay que pasar página. No es fácil encontrar un sitio que estuviese bien y que los equipos participantes que venían de varios países estuvieran bien con independencia de los controles, no habrán encontrado la manera, como sí en la Liga Endesa. Estamos en un mismo país, se han puesto todos los medios para que el resultado de la competición pueda garantizarse".

"Siempre estamos en ese plano, desde luego íbamos bien encaminados", decía García sobre la pretensión de regresar a la Euroliga: "Estábamos entre los cuatro cabezas de serie, fuimos campeones de grupo. Habíamos hecho el trabajo, estar primeros de grupo, tener factor cancha en cuartos y es posible que más adelante. Pero ha ocurrido como situación excepcional un resultado excepcional. No hemos podido terminar de competir".

"Ya leí que Bertomeu explicó que los presupuestos van a ir a la baja, que van a bajar un 30-35% en la Euroliga. Es lo normal, lamentablemente. La situación es anormal y hay que tomar decisiones. Hay que estar mentalizados. Si lo dice Euroliga es porque ha contactado con los clubes y sabe lo que hay. Cómo se compite, cuándo... Todo eso no lo sabemos, entonces no podremos hacer un presupuesto adecuado, sería sólo suposición, hay demasiadas incógnitas. Tenemos que esperar", ahondaba el mandamás cajista sobre el futuro que viene.

Estos días ha llegado al club una proposición a través de una misiva para que se uniera a la FIBA Champions League y dejara la Eurocup, pero el presidente cajista no lo ve factible ahora mismo. "La FIBA se acercó a nosotros hace años, no terminó de consumarse, hay que hacerlo de otra forma. Si la FIBA tiene interés en forzar la máquina para tener una competición que supere a la Euroliga y la Eurocup tiene que dar un paso adelante y ese paso no lo ha dado. Ellos lo intentaron pero no consideramos que daban los pasos necesarios. Lo más seguro, por supuesto, es que juguemos la Eurocup, pero no descarto una opción que sea mejor para el club. Es posible que algunos vean bondades, casos del Rytas o el Darussafaka, que han cambiado. He visto al presidente del Panathinaikos decir palabras grandilocuentes y que se iba, pero no remata. Ahora mismo, el formato de la Champions tiene que mejorar para que dé opciones a equipos como el nuestro", afirmaba García."Todavía estamos viendo los distintos escenarios, pero es que no tenemos nada despejado", respondió García cuando se le cuestionó por si habrá que renegociar contratos con jugadores con vínculo en vigor: "Aún no hay nada claro. Cuándo se empieza a competir, de qué forma, qué formato, a lo mejor hay que cambiar, cada competición es muy compleja. La ACB tomó una decisión, que no bajasen ni subiesen equipos, pero la FEB ha propuesto a dos equipos para subir. Ahora hay que resolverlo. Una manera es llegando a un acuerdo razonable para que se mantengan 18 equipos. Otra, acudir a otro tipo de formato, que no está en ningún guión, por tener 20 equipos. El tiempo es una variable que juega en contra pero esperemos que se vaya despejando. 18 equipos ya me parecían ya muchos, a 20 me parece una barbaridad. Habrá que ver cómo se puede arreglar y de qué forma. Todavía no está despejado, aún tenemos pendiente finalizar esta temporada, que termina el 30 de junio".

"Es nuestro deseo, nuestro sueño, hacer algo grande en este final de ACB", decía el mandatario malagueño: "Se ha incorporado a los lesionados Jaime Fernández, que es un valladar importante. Tenía que pasar por el quirófano, parece que salió todo perfecto. Seguramente para principios de la temporada próxima estará en condiciones. Las nuevas incorporaciones están muy metidas. Fue una satisfacción ver a Mekel, Simonovic y Bouteille en los últimos partidos y espero que den lo mejor, hay ganas de verles. Es una decisión pendiente de resolverse si podemos inscribir a jugadores como Francis Alonso. El martes es la Asamblea de la ACB y esperemos que esté solventado, pero todavía no está claro si se podrán inscribir jugadores. Nuestro deseo es que Francis pueda participar y que dependa del entrenador, de si lo ve oportuno o no".

Acerca del futuro, no fue taxativo sobre la continuidad de Luis Casimiro, pero entre líneas se le pudo leer a Eduardo García que el técnico manchego tiene muchas papeletas para continuar: "Lo he repetido mucho. Con Casimiro hasta el momento que se paró la competición se habían cumplido los objetivos marcados. Llegamos a la final de la Copa, era muy importante ser cabeza de serie y estar en la siguiente fase de la Eurocup. Falta terminar la temporada. Una vez se finalice tomaremos la decisión de la continuidad o no del entrenador y del resto de jugadores que tienen opciones o contratos que finalizan. Se tomará la decisión oportuna. Hay que ver cómo terminamos y ahí tomaremos la decisión. No se tomará antes, lo ratifico, ni con jugadores ni con entrenador. Hay opciones y hay que analizarlo y a los pocos días tomar una decisión".

"Algún club dejaba entrever que había algo raro", acababa Eduardo García cuando se le cuestionaba por los movimientos para ampliar la fase final de ocho equipos a 12, en los que intervino: "Esto no es el play off. En lo que se escribe y se dice hay cosas inciertas. En la Copa, cuando accedimos, estábamos novenos pero fuimos porque teníamos el derecho como organizadores. Ha ocurrido siempre. Estábamos novenos empatado con el séptimo. También recuerdo que éramos el equipo que menos partidos habíamos jugado en casa. Éramos el organizador y teníamos menos partidos en casa y un mes de enero donde casi no jugamos en el Carpena por la organización de los Goya. De hecho quedaban 11 jornadas y debíamos jugar aún siete partidos en Málaga. Son variables no analizadas adecuadamente".