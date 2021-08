Juanma Rodríguez y el estado de los lesionados: Nzosa, Alberto Díaz y Carlos Suárez

También se habló de nombres propios en la puesta de largo de Juanma Rodríguez. Se le preguntó al director deportivo del Unicaja por el estado físico de los tres jugadores que terminaron la temporada pasada con problemas físicos. Y, de momento, Alberto Díaz, Carlos Suárez y Yannick Nzosa no comenzarán la pretemporada con el grupo al final de esta semana.

“Vienen de lesiones complejas. Los jugadores tienen una ganas tremendas del viernes salir a entrenar. Yo creo que hay que ser prudentes. Hay que ser prudentes. No os voy a explicar como es Alberto Díaz. Alberto Díaz puede empezar ya a entrenar. Yo le he preguntado y dice que tiene unas pequeñas molestias, yo quiero que él esté cuando se encuentre perfecto. Todos sabéis que Alberto no se guarda nada. No queremos correr ningún riesgo con ninguno”, explicaba Rodríguez, que analizaba la evolución del capitán: “Carlos Suárez viene de una lesión complicada y está cerca de recuperarse ya. Lo que hay que transmitirle, como ya lo he hecho aunque tenemos una conversación pendiente, es mucha confianza y mucho cariño. Cuando un jugador no juega lo pasa fatal y yo sé que lo ha pasado muy mal. A Carlos lo tenemos que recuperar y más en la confianza y en el cariño. Tiene una experiencia con la que nos puede dar muchísimo, estoy convencido porque lo conozco y es del estilo de jugadores que me van a mí”.

Nzosa tampoco estará disponible para Katsikaris. No remiten las molestias en el pubis para el congoleño, que apenas pudo aprovechar la experiencia con la agencia CAA este verano en Estados Unidos. “Yannick es un joven que se quiere comer el mundo. Hay que frenarlo un poquito porque es un jugador de mucho talento y mucha capacidad, de los mejores jugadores del equipo la temporada pasada. Queremos que esté sano para que esta temporada lo haga mucho mejor. Ahí vamos a estar con conexión permanente con los servicios médicos y con el entrenador para cuando pensemos que es el momento activarlo. Hasta ese momento ayudarlo para que se incorpore en las mejores condiciones posibles”, aseguraba.

También era cuestionado Juanma Rodríguez sobre su salto a la NBA. “Yo tengo una experiencia de muchos años en estas situaciones de Draft y estoy dispuesto a ayudarle. A partir de ahí su objetivo y el nuestro tiene que ser que rinda lo mejor posible con nosotros porque allí no son tontos y verán que si este año es mejor jugador que el pasado más cerca estará de conseguir su sueño. Le intentaré transmitir lo que es irse allí. Él tiene que irse lo mejor preparado posible para triunfar allí. ¿Por qué no se puede quedar otro año más y luego romperla allí? Él tiene que llegar para que no haya discusión de que es lo mejor posible”, cerraba.