Los jugadores encuentran el encanto a la pista led: "Es espectacular y divertida"

Los inputs que ofrecía la pista led del Belgrado Arena, novedad que presentaba la BCL para esta Final Four, no eran muy tranquilizadores al principio. Había dudas por su textura y respuestas al juego, un agarre más firme al parqué tradicional. Presentar una innovación como tal cuando hay un título en juego... Pero finalmente ha calado. Dentro del seno del Unicaja había sensaciones contrapuestas, pero ya hay una inclinación clara tras el primer entrenamiento completo en el Belgrado Arena, más la sesión de fotos de la Final Four, que también se utilizó para encontrarle ese encanto al ASB GlassFloor, sistema complejo de montar, quebradero de cabeza para la organización. Ayuda la versatilidad del Belgrado Arena, pero han sido días de cables, operarios y probaturas de más. Antes de las ruedas de prensa oficiales sobre el centro de la pista, la FIBA organizaba un simulacro de las presentaciones de los equipos, que acabaría con una pachanga entre dos equipos serbios de cantera. Muy espectacular desde la grada, los que decidan acudir a una de las mecas del baloncesto europeo.

Minutos antes, Djedovic expresaba ese feedback con la pista. "Espectacular, me siento muy bien, se juega muy bien en esta pista. Ojalá me sintiera más rápido, pero no (risas). Está muy chula, muy rápida y vamos a ver cómo es durante el partido con el espectáculo en los tiempos muertos cómo va. Por mí mismo puedo hablar y estoy encantado. No despista nada, casi mejor que la pista normal. El agarre es espectacular", insistía el bosnio, que ya ha jugado en algunas canchas en su carrera. Como Marcelinho Huertas, el jugador más veterano de esta Final Four, por supuesto también estrella. "Emocionado por jugar en este parqué. Solo hemos tenido un entrenamiento y la sensación ha sido buena. Para nosotros, es muy emocionante estar aquí", sereno el brasileño. Una inclinación mayoritaria entre los profesionales. Radovic, capitán del UCAM, va un poco más allá. "Es una nueva experiencia, se ve bonito. Parece que estas jugando al 2K. Tuvimos ayer fotos., hoy entrenamiento. Es una gran experiencia jugar aquí". Esa comparación con un videojuego se ha escuchado en los corrillos del Belgrado Arena. Para completar, el pleno de capitanes, Leonidas Kaselakis, jugador del Peristeri. "Es algo impresionante. Estoy esperando jugar aquí por primera vez. No es resbaladizo, ha superado mis expectativas".

También opinaba Kendrick Perry. "Es asombroso. Una vez que el juego comience de verdad y tengan los gráficos y todo, estoy seguro de que será un pequeño ajuste, pero debes darle crédito a la BCL y su innovación, lo que continúan haciendo, en términos de elevar el juego y su liga hacia adelante. Yo creo que es genial. No creo que haya problemas de agarre. Por supuesto eso fue una preocupación para algunos de los jugadores, la tracción de la cancha y que se puedan hacer ciertos cortes. Pero después de la práctica, personalmente me siento bien, así que espero que siga así durante todo el torneo", apunta el base del Unicaja.

Parece un acierto de la BCL, a la espera de ver su evolución cuando empiece la competición. Agarra de más, se nota al tacto, pero no afecta al rendimiento o al transcurso del juego. Y los equipos ya han tenido un espacio para habituarse a esa pista. Más dinámico desde la grada y embellece aún más los rincones del Belgrado Arena, ya ambientado antes de arrancar la Final Four de BCL. La cuenta atrás definitiva. Y un debate resuelto.