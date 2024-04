Vassilis Spanoulis, la estrella de la Final Four

La conferencia de previa de jugadores y entrenadores a la Final Four de la Basketball Champions League dejó claro que el nombre más mediático del torneo, al menos a priori, no es uno del medio centenar de protagonistas que se vestirán de corto. Responde al nombre de Vassilis Spanoulis, que a sus 41 años dirigirá al Peristeri, la cenicienta de esta Final Four, que comenzará ante el Lenovo Tenerife este viernes (18:00). Su equipo, que se midió al Unicaja en la primera fase (victoria en Málaga y derrota en Atenas) marchaba 0-3 en el ecuador del Round of 16. Un espectacular rush final con victorias sobre Tenerife y Hapoel les propulsó. Después, derrocaron al vigente campeón, el Bonn, con factor cancha en contra. Obviamente, muy meritorio, pero pesa en esta faceta mediática su fabuloso pasado como jugador.

"Estamos muy contentos de estar aquí en esta Final Four. Mucha gente no nos esperaba aquí, pero yo sí. Nuestro sueño, objetivo, era llegar alguna vez y ha sido este año. Muchos equipos desearían estar aquí. Todo el mundo que está aquí lo merece. Sólo les digo que sean ellos mismos y jueguen el baloncesto que han jugado este año, nada más", dice Spanoulis con aplomo en su nueva faceta de entrenador, segunda temporada en el Peristeri y en breve al frente de la selección griega en el Preolímpico.

"Esto no viene de un día a otro, hay que trabajar en esta mentalidad desde el primer día. Hay carácter, hay que tomar buenas decisiones en verano para coger los jugadores adecuados que sigan ese carácter. Ha sido especial tener a estos jugadores. Nada viene fácil, ha habido dificultades y han creado este carácter. Los momentos difíciles han pasado, ahora toda disfrutar, Ahora es fácil para un equipo como el Peristeri. Fue difícil la primera fase, muy difícil el Top 16, muy, muy difícil los cuartos... y ahora la Final Four", decía con prestancia el que fuera excelso exterior griego, que en Belgrado dejó algunas lecciones: "Tengo grandes recuerdos aquí, me llevé esta experiencia, pero lo más importante son nuestros jugadores, son las estrellas, no yo. Decidirán. Damos tácticas, las líneas maestras, pero ellos tienen personalidad".