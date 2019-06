Kyle Wiltjer, con Detroit Pistons

Ya comenzaron las vacaciones para los jugadores del Unicaja. Unos aún permanecen en Málaga y otros partieron hacia sus lugares de destino. Volvió a cruzar el charco Kyle Wiltjer, pero no para regresar a Portland. El ala-pívot viajó hasta Auburn Hills (Michigan) donde estos días realiza entrenamientos privados, conocidos en Estados Unidos como work outs, con los Detroit Pistons de la NBA. Fue el propio jugador el que lo hizo público en sus redes sociales, las franquicias no anuncian a los jugadores que seleccionan para estas sesiones.

Así empieza el verano el interior, que aún tiene cierto cartel al otro lado del Atlántico. Los equipos NBA suelen reclamar a varios jugadores para verlos en directo, se trata de un procedimiento habitual. No quiere decir que después se proceda a la incorporación, que se hace en la minoría de los casos. Si estos entrenamientos terminan con resultados satisfactorios, también pueden invitarlos a disputar la Summer League, que comienza a principios de julio, para verlos en competición. Hay que recordar que Wiltjer ya jugó 14 partidos en la liga con Houston Rockets hace un par de temporadas.

Son días ajetreados para los Pistons, que terminaron la temporada antes de tiempo después de no clasificarse para el play off en el Oeste. Los de Dwane Casey ya se encuentran poniendo las primeras piedras de un nuevo proyecto. Paralelamente a estos entrenamientos privados con profesionales se hacen los de jugadores que han acabado la etapa universitaria y se presentan al Draft. Allí se encontró Wiltjer con Josh Perkins, que también se formó en Gonzaga. Detroit tiene la elección 15 y la 45 en la lotería de este año que se celebrará el 20 de junio en el Barclays Center de Brooklyn en Nueva York.

Es un verano importante para Wiltjer, que disputó su primera temporada completa en Europa. Dejó sensaciones encontradas. Su poderío anotador está fuera de duda, pero le penaliza su capacidad reboteadora y su labor en defensa. Dos facetas donde ofreció un gran rendimiento frente al Valencia Básket. Parece improbable su continuidad en el Unicaja, aún no se tomó la decisión definitiva, pero el ala-pívot juega sus cartas. "Me gustaría seguir aquí, me ha encantado la ciudad", decía días atrás sin tapujos. El interior persigue un pasaporte comunitario, tiene antepasados holandeses, que le haría más apetecible.

También se prepara Wiltjer para el Mundial de China. El aún jugador cajista quiere hacerse un lugar en los planes de Nick Nurse. El entrenador jefe de los Toronto Raptors fue nombrado recientemente seleccionador de Canadá. Jugó varios partidos en las ventanas FIBA, aunque hay dos matices importantes. Nurse aún no había cogido las riendas y los Euroliga y los NBA no estaban disponibles. Si hay alta disponibilidad, el combinado americano cuenta con un equipo potente que podrían formar RJ Barrett, Andrew Wiggins, Tristan Thompson, Jamal Murray, Cory Joseph, Kelly Olynyk o Trey Lyles. En España están Kevin Pangos y Aaron Doornekamp.