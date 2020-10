El Unicaja mostró mucha madurez en Zaragoza, donde firmó una victoria de mucho mérito. Numéricamente y en sensaciones. Del Príncipe Felipe sale muy reforzado. Se le notaba contento en rueda de prensa a Luis Casimiro, que valoraba el cuarto triunfo malagueño en esta temporada en la ACB. "Fue un partido muy igualado en el primer tiempo, donde no fuimos capaces de acabar encontrando el ritmo defensivo y no pudimos irnos con alguna ventaja. Estoy muy contento y satisfecho con el equipo en el segundo tiempo. Hicimos un muy buen trabajo defensivo, muy concentrados y sin cometer errores en defensa, controlando el rebote. Eso nos dio la tranquilidad para ir al ataque y tener mucha confianza", explicaba el entrenador manchego.

"No lo sé, el triunfo en Valencia fue muy sólido porque es un muy buen equipo. Ganar en su casa a un equipo que estaba jugando muy bien y de Euroliga es muy difícil. Lo que si fue es muy vistoso el segundo tiempo porque defendimos muy bien, encontramos pases y tuvimos mucho acierto desde la línea de tres cuando hicimos estas cosas. Posiblemente sea vistoso, pero no me atrevería a decir el más sólido", respondía cuestionado sobre si era la victoria más sólida del curso. Tras el paso por vestuario hubo un cambio claro, se cerró el aro cajista. "La defensa. En el primer tiempo cometimos algún error, es verdad que Zaragoza estuvo acertado haciendo su trabajo. Algún balón suelto que no controlamos, alguna canasta fácil que dimos cerca del aro, fue lo que nos hizo no defender tan bien como en el segundo tiempo, donde estuvimos muy sólidos", añadía sobre el porqué de ese paso adelante de los suyos.

Hubo también tiempo para hablar de nombres propios. Uno de los hombres más felices del pabellón era Jaime Fernández, que volvió a jugar ocho meses después. El madrileño dio descanso a Alberto Díaz, sumó nueve minutos y ya está de vuelta. Se le vio con chispa, fresco, con muchas ganas de jugar. "Una alegría para Jaime, para todos sus compañeros y un hombre más para aportar en la dinámica de equipo", comentaba bastante comedido y breve Luis Casimiro, que era más tajante aún cuando se le preguntaba la razón por la que Carlos Suárez salió a tres minutos del final. "No suelo normalmente explicar mis decisiones", terminaba el técnico.